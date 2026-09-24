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刑事局2員警赴哈爾濱 連續3晚遭盤問

曾任軍醫院也被盯上 護理人員遭問軍階、院長資料

陸委會籲嚴格把關 梁文傑：公務員真的沒事不要去

又有公務員赴陸旅遊遭盤查！陸委會今（24）日公布近期接獲的4起申訴案例，共有5名公務人員赴陸期間遭中共人員盤查，包括刑事局2名員警、財政部稅務機關2名公務員，以及衛福部所屬醫院1名護理人員。其中，護理人員因過去曾任職軍醫院，被詢問軍醫院分院、病房、院長、護理長姓名與軍階等資訊。陸委會副主委梁文傑表示，過去軍警遭盤查案例很多，但這是第一次連曾任軍醫院護理人員都遭盤查，並再次呼籲公務人員，「真的沒事不要去」。梁文傑在陸委會例行記者會表示，陸委會最近又接到幾件公務人員赴陸遭盤查詢問的申訴案例。第一起案例為刑事局2名員警，今年7月間前往哈爾濱等地觀光，連續3天在晚間休息時間，遭中共人員到下榻地點接觸盤問，內容包括對兩岸統一、警察工作、政治立場以及台獨的看法，盤問時間長達3天。另外，一名財政部稅務機關公務員今年7月前往北京、天津等地旅遊時受到盤查；另有一名財政部稅務機關公務人員，今年8月赴西藏及四川旅遊，也遭中共國安人員盤查。梁文傑說，第四起案例則是一名衛福部所屬醫院護理人員，今年8月前往西藏旅遊時遭中共公安人員盤查。對方盤查的理由，是這名護理人員過去曾在軍醫院任職，因此詢問內容包括各軍醫院分院、病房、院長、護理長姓名與軍階，以及看診軍人和醫師的階級等。梁文傑表示，這起案例較為特殊，過去軍警遭盤查的案例很多，但這是第一次連曾經在軍醫院任職的護理人員都遭盤查。對於中共盤查護理人員的可能用意，梁文傑表示，中共對台灣軍隊各個組織、部門都有興趣，這次盤查「顯然是想要了解台灣的軍醫院運作狀況」。梁文傑說，這名護理人員已經是多年前在軍醫院任職，目前早已離職，改在衛福部所屬醫院任職，卻仍遭到盤查，「可見中共對台灣的滲透算是無孔不入」。梁文傑再次提醒全國公務機關，各機關對於同仁申請赴陸案件，除了公務事由之外，都應嚴格把關，並在核准前做好風險提醒，以維護國家安全及機關業務機密。他也提醒全國公務員，赴陸期間切勿透露機關組織相關資料，尤其不要洩露機關同事或長官的個人資料；如果在陸期間遭遇異常狀況，返台後一定要依照規定如實通報。至於若公務人員已在中國遭盤查或脅迫、被要求透露相關資訊該如何處理？梁文傑表示，不論當場如何回答，返台後一定要依規定如實通報，「如實通報的話，至少可以免除自己以後可能會碰到的責任問題」。梁文傑並再次呼籲，「公務人員真的沒事不要去。因為現在的狀況，我們接到的例子已經太多了，真的是沒有事情不要去。」對於此次5名遭盤查人員是否有透露機密資訊，梁文傑則表示，「目前看起來是沒有」。