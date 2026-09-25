我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中秋連假期間全台僅有臺北故宮郵局營業，提供外幣兌換、各類集郵票品及代售商品販售服務。（圖／記者徐銘穗攝）

▲蝦皮店到店連假期間正常營運，不過因應中秋及教師節連假即將到來，部分服務調整。（圖／記者張嘉哲攝）

2026年中秋節加上教師節，將在9月25日起9月28日放4天連假，許多民眾好奇郵局、銀行、蝦皮店到店是否受到影響，《NOWNEWS》整理營業時間異動一文看懂，小心別白跑一趟。中華郵政公司，各地郵局暫停營業。連續假期期間停止收攬信筒（箱）郵件及投遞包裹、限時、普通郵件，但然而，寄往美國、日本、加拿大、歐盟等要求傳遞電子通關資訊（ITMATT）之國家與地區，依規定仍須待營業日前往郵局交寄。全台i郵箱與自動櫃員機雖維持全年無休，但連假期間由i郵箱寄出的包裹與信件，將統一於假期結束後才進行收攬。中秋節（25日）、教師節（28日）全台銀行依政府規定放假，當天所有分行停止對外營業。9月26日、27日為常態例假日，原本就不提供臨櫃服務。若有日常資金調度需求，各行支援網銀、行動App及ATM跨行服務、客服電話。蝦皮店到店門市連假期間正常營運，不過因應中秋及教師節連假即將到來，蝦皮將針對以下事項進行調整。蝦皮將額外提供全平台「連假第三、四天成立之訂單」多1天的備貨時間，意即於 9月27日、9月28日成立之訂單，不論是否為較長備貨，原本的出貨期限皆會自動延長1天；部分商品審核、停權帳號、蝦皮實名認證的複查結果，將延至9月29日後回覆；訂單撥款將延後至9月29日。退貨退款，連假期間退達賣家端的商城黑貓、新竹物流、宅配通、超商、非蝦皮配合退貨物流訂單，請於9月30日前完成商品退貨檢驗並於系統回覆退貨結果，超過時效系統將自動完成退貨流程。