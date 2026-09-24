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台灣偶像劇曾在2000年代迎來全盛時期，不只在台灣掀起追劇熱潮，更將「台流」一路吹向日本、韓國、中國大陸及東南亞市場。從大S（徐熙媛）、F4主演的《流星花園》，到楊丞琳、賀軍翔的《惡魔在身邊》，以及周渝民、趙又廷主演的《痞子英雄》，即使多年過去，經典角色、歌曲及台詞至今仍是不少觀眾共同的青春回憶。提到經典台劇，《流星花園》絕對榜上有名。2001年播出的《流星花園》改編自日本漫畫家神尾葉子的《花樣男子》，由大S飾演女主角杉菜，言承旭、周渝民、朱孝天及吳建豪則分別飾演道明寺、花澤類、西門及美作，4人更因戲組成「F4」。《流星花園》播出後掀起現象級熱潮，杉菜與道明寺從歡喜冤家到相戀的故事風靡大批觀眾，F4也從新人一夕成為亞洲偶像。隨著戲劇紅遍海外，4人順勢以團體身分進軍歌壇，推出〈流星雨〉等歌曲，人氣從戲劇一路延燒至唱片、廣告及演唱會市場。到了2005年，《惡魔在身邊》同樣成為台灣偶像劇黃金年代的代表作。該劇改編自日本漫畫《惡魔在身邊》，由楊丞琳、賀軍翔主演，描述楊丞琳飾演的齊悅，原本準備向心儀學長告白，陰錯陽差之下卻讓情書落入賀軍翔飾演的「江猛」手中，兩人從互看不順眼一路發展出感情。賀軍翔當年頂著招牌髮型，將霸道、痞帥又帶點孩子氣的「阿猛」演得深植人心，也讓他躍升偶像劇一線男神；楊丞琳飾演的齊悅則以可愛俏皮形象擄獲觀眾，兩人的高顏值組合成為不少七、八年級生的青春記憶。除了劇情受到歡迎，《惡魔在身邊》的歌曲同樣紅遍大街小巷，其中楊丞琳演唱的片尾曲〈曖昧〉更成為她歌唱生涯的代表作之一，「曖昧讓人受盡委屈」至今仍是不少歌迷能夠隨口唱出的經典歌詞。2009年播出的《痞子英雄》，則讓觀眾看見台劇除了浪漫愛情之外，也能拍出大格局警匪作品。該劇由蔡岳勳執導，周渝民、趙又廷擔任雙男主角，搭配陳意涵、張鈞甯等演員，以虛構城市「海港城」為背景，從兩名性格截然不同的警察出發，牽扯出黑道、毒品、軍火及政治陰謀。相較當時市場上大量以校園、愛情為主軸的偶像劇，《痞子英雄》加入飛車、槍戰、爆破等大量動作場面，製作規模及影像風格都與過去台劇有所不同，也因此被不少觀眾視為台灣電視劇製作升級的重要作品。《痞子英雄》播出後叫好叫座，更在第44屆金鐘獎拿下戲劇節目獎、導演獎等多項大獎，而當時才剛出道的趙又廷，更憑藉劇中「吳英雄」一角擊敗同劇入圍的周渝民，拿下戲劇節目男主角獎，一出道便成為金鐘視帝，也奠定日後進軍電影圈的基礎。