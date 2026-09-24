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日本寫真女星五木悠里即將來台，10月17日至18日在JKF STUDIO+舉辦2天的粉絲見面會《Onederfour x 五木悠里 Pajama Party》，內容涵蓋睡衣派對、攝影會與私服同樂會，要與台灣粉絲進行超近距離的甜美互動，更表示：「我本人比照片還要更可愛！」這次的見面會除了豐富的互動外，五木悠里也將換上多套可愛服裝與大家見面，更表示會特別準備了一份「提前送達的萬聖節禮物」要回饋到場的支持者。她也期許自己能在台灣打響知名度，並熱情邀約台灣粉絲參加這場值得紀念的「第一次個人活動」，一舉成為她的元老級粉絲；也不忘用專屬風格向粉絲甜喊：「我會等著大家來見我！不來的話，我就要對你惡作劇囉！」談到這次受邀舉辦個人見面會的心情，五木悠里坦言一開始相當不安，曾擔心突然跑到台灣辦個人活動會不會沒人來；不過回想起先前參加《TRE成人展》初次造訪台灣時，現場有許多粉絲停留並與她合照拍立得，甚至回到日本後，還有台灣粉絲跨海購買她的線上周邊商品，讓她深受感動，所以非常期待能再次見到台灣的大家。為了這次的台灣行，她也正努力學習中文，希望活動當天能用中文親自向大家打招呼。給人性感自信印象的五木悠里，私底下其實是個極度怕生的女生，她透露在有陌生人的場合通常非常安靜，但只要彼此熟稔後就會變得很愛講話。當被問到最有自信的部位時，她笑著自豪表示最滿意自己的「臉很可愛」，更自信爆棚向粉絲宣告：「本人比照片還要更可愛！」保證大家見到本人一定會大讚。看似順遂的寫真之路背後也有艱辛之處，五木悠里透露進入事務所後，曾面臨長達一年無法進行演藝活動、只能經營社群媒體的低潮期，當時一度動了放棄的念頭，所幸有粉絲在社群上的鼓勵與留言，才讓她堅持至今。在感情觀方面，五木悠里強調自己「絕對重視內在」，喜歡有包容力、能笑著包容她任性性格的男生；若是遇到大男人主義或言語打壓的對象，熱情則會瞬間冷卻。在戀愛策略上，她笑稱自己不太會主動出擊，而是會想辦法引導對方主動追求，更坦言自己其實很招架不住男生的積極攻勢。私底下的她則是個超級宅女，休假時喜歡待在家，或是帶著愛犬「鮪魚（Tuna）」出門散步。