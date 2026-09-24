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十一國慶將至 梁文傑：中方宣傳機構會動員藝人表態

劃出2條紅線 籲赴陸藝人顧及台灣人民感情

中國十一國慶將至，過去每逢此時，都有台灣藝人在社群平台進行相關政治表態。陸委會副主委梁文傑今（24）日表示，每年到了這個時候，中方包括央視等宣傳機構，就會動員一些藝人進行政治表態；他也提醒赴陸發展的台灣藝人，不能支持武統，也不能貶低台灣作為一個國家的地位，「這兩條紅線是不能夠越線」，並盼藝人能顧及台灣人民的感情。梁文傑今日在陸委會例行記者會被問及，近期有多名台灣藝人前往澳門參加「灣區升明月」中秋晚會，國籍或國名被標示的方式引發矮化我國尊嚴的疑慮；此外，下週即將迎來10月1日，過去也曾有不少台灣藝人在這段期間於社群平台發表相關言論。對此，梁文傑表示，他有看到澳門中秋晚會，參與活動的台灣藝人被標示為「中國台灣」，但根據陸委會初步理解，並非這些藝人主動發表相關言論。梁文傑指出，在中國大陸、香港或澳門，台灣藝人都會被稱為「中國台灣」，因此目前看起來，這次並不是藝人的主動行為。不過，梁文傑也特別提醒，10月1日又要到了，每年開始到了這個時候，中方一些宣傳機構，例如央視等，就會動員部分藝人進行政治表態。梁文傑強調，陸委會的立場仍然一樣，紅線就是「不能夠講出支持武統」，同時也「不能夠貶低台灣作為一個國家的地位」。「這兩條紅線是不能夠越線，希望大家都能夠遵守。」梁文傑呼籲，所有赴中國大陸發展的台灣藝人，都能顧及台灣人民的感情。