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雙北市長選戰持續升溫，最新民調接連出爐，台北市長蔣萬安以41.7%支持度、些微領先民進黨參選人沈伯洋的40.5%，雙方僅差1.2個百分點；新北市則由民進黨參選人蘇巧慧以38.2%對37.1%，小幅領先國民黨參選人李四川，差距同樣只有1.1個百分點。對此，前立委林濁水質疑，「鄭傅翁」領導藍委胡作非為之下，國內政治版圖還能鐵板不變嗎？信民協會創會理事長黃清龍、民調專家戴立安22日公布最新調查，台北市不同行政區的民調結果也呈現明顯落差，大安區沈伯洋支持度44.3%，略高於蔣萬安的43.2%；但到了大同區，蔣萬安則以47.3%明顯領先沈伯洋的31.5%。新北市方面，震傳媒23日公布市長選舉民調，蘇巧慧以38.2%支持度小幅領先李四川的37.1%，雙方差距僅1.1%；在政黨傾向部分，受訪者自我認同民進黨者占33.4%，國民黨28.7%，民眾黨則為10.6%。林濁水觀察雙北局勢後表示，天龍國被視為「藍大於綠」，但民調卻顯示沈伯洋追平蔣萬安，讓外界質疑取樣有問題。他則分析指出，面對國際經濟、地緣政治大變動，再加上國民黨主席鄭麗文、黨團總召傅崐萁、立委翁曉玲等3人，領導藍委逆勢而行、胡做非為之下，國內政治版圖還能堅守陣容，維持「鐵板」不變嗎？