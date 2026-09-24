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大黑摩季來了！國慶晚會首度移師新北

隔天衝台東！睽違9年迎國慶焰火

韓國瑜：新北、台東串起國慶亮點

今年國慶連假從新北一路熱鬧到台東！115年國慶晚會、國慶焰火亮點今（24）日一次揭曉，10月9日晚會首度移師新北市板橋第一運動場，不只有江淑娜、桑布伊、鄭宜農等歌手，日本傳奇歌姬大黑摩季也將登台；隔天10月10日則換睽違9年再度迎來國慶焰火的台東接棒，卑南溪出海口將施放約30分鐘、超過1.9萬發焰火，讓國慶從「世界的舞台」一路玩到「世界的方舟」。「115年國慶晚會暨國慶焰火聯合記者會」今日下午在新北市政府登場，慶籌會主任委員韓國瑜、新北市長侯友宜、台東縣長饒慶鈴，以及僑委會、文化部代表共同出席，公布今年國慶系列活動內容。今年國慶晚會將於10月9日晚間6時在板橋第一運動場登場，以「世界的舞台．齊聚台灣」為主題，從暖場開始共規劃8段演出，融合閩、客、原等多元族群文化。表演卡司橫跨不同世代，包括桑布伊SANGPUY、鄭宜農Enno Cheng、黃子軒ZiXuan Huang、「三姊」江淑娜及HowZ等歌手；國際陣容則找來演唱經典動畫《灌籃高手》片尾曲的日本傳奇歌姬大黑摩季，以及印尼獨立流行搖滾樂團Grrrl Gang、韓國獨立民謠歌手李瀧Lang Lee。除了歌手輪番上陣，T.S.D鐵四帝文化藝術創意團隊、新北市交響樂團、龍潭愛樂管弦樂團、新北市少年合唱團也將參與演出，甚至還有變裝皇后、競技啦啦隊等不同類型表演，要把板橋第一運動場變成國慶夜晚的「世界舞台」。侯友宜表示，今年是國慶晚會首度移師新北，新北將全力迎接海內外朋友，透過多元族群文化，以及來自日本、韓國、印尼等亞洲國家的藝人，讓大家看見台灣多元、自由與開放的文化能量。值得一提的是，這也是板橋第一運動場超過10年未舉辦大型展演。場地鄰近火車、捷運、高鐵三鐵共構的板橋車站，周邊也有公車轉運站。新北晚會結束後，國慶氣氛隔天直接往東部延伸。10月10日國慶焰火將在台東卑南溪出海口登場，也是台東睽違9年再次迎來國慶焰火。今年焰火以「世界的方舟．南島台灣」為主題，結合台東山海地景及南島文化特色，規劃約30分鐘、1萬9千餘發焰火展演，施放期間還將搭配台北市立交響樂團附設青年管弦樂團演奏，讓交響樂、焰火與台東山海同時成為舞台。饒慶鈴表示，今年主題從台東面向太平洋的海洋視野出發，以南島文化、多元族群與山海地景為底蘊，詮釋台灣是一座承載文化、記憶與希望的島嶼，也是一艘持續航向世界的方舟。主視覺中的五道海浪，則取自阿美族「第五道浪」的海洋智慧，象徵順應自然、掌握時機，在理解海洋後勇敢啟航，也呼應台東從太平洋出發、向世界送上祝福。韓國瑜表示，國慶晚會及國慶焰火是每年國慶系列活動的重要亮點，今年從新北的多元文化舞台，到台東融合山海地景與南島文化的璀璨焰火，希望透過中央與地方合作，讓全國民眾共同參與，在國慶時刻凝聚彼此情感。今年也將有不少海外僑胞回台共襄盛舉。僑委會副委員長賴麗瑩表示，截至目前已有約3800名僑胞完成報名，僑委會也將協助僑胞參與國慶晚會、國慶大會及國慶焰火等系列活動，並結合國內旅遊行程走訪各地。