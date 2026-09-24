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▲確定明年起最低月薪調漲到30900元，加薪1400元；時薪調漲至205元，時薪調幅4.59％。（示意圖／記者張嘉哲攝）

最低工資審議會今（24）日召開，確定明年起最低月薪調漲到30900元，加薪1400元；時薪調漲至205元，時薪調幅4.59％，為連續第11年調漲，隨著基本工資再度上調，包含超商在內的服務業人事成本也將受到影響，7-11、全家及OK超商部分門市人員適用最低薪資，對於明年薪資調整，各業者也陸續做出回應。最低工資連續第11年調漲，超商業者也受到關注。由於超商門市有大量基層及計時人員，基本工資調升後，相關人事成本勢必受到影響。值得注意的是，最低工資調漲不代表所有勞工薪資都會直接增加1400元。月薪、時薪調整主要是最低工資門檻提高，若原本薪資已高於最低工資，實際加薪幅度仍須視各企業的薪資制度及調薪政策而定。