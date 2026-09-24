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台北市文化局近期推出「臺北文化小旅行：梵谷篇」活動，但遭質疑與在地的連結性。文化局表示，每一座城市，都有引進外來IP，提振在地觀光休閒的例子，例如高雄市引進黃色小鴨。但這並不妨礙扶持本土文創。文化局說，引進梵谷畫作，是希望透過國際知名藝術家與作品的異地呈現，衍生為一種新的觀看視角，讓市民在小旅行之際，也能同時欣賞藝術，並認識自己生活的城市所具有的包容性。文化局表示，臺北文化小旅行一百點，今後仍持續每年優化，跟不同的IP來合作，其中當然也包括臺北在地的藝術家創作。梵谷是媒介，任何IP都是媒介，唯有臺北才是主角，唯有臺北市民悠閒的日常，才是我們關切的重心。文化局說，誠如蔣萬安所言，「臺北市就是一個融合東西方特色，而且整合了包括傳統以及創新，所以走進臺北百年的街區，轉身就可能看到一幅藝術作品，或是像看一個展覽一樣。」文化局說，也如局長蔡詩萍所說，臺北其實一直都很美，但是需要去發展它、發現它，重新詮釋它，這是臺北市文化局最能夠，也應該做的事情，臺北是國際都會，兼具超過一百四十餘年的建城歷史，國際化與在地化並行而不悖，一直是本局的目標。