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▲川習會登場前傳好消息！中美官方證實：首度針對AI展開對話（圖／路透社／達志影像）

美國總統川普與中國國家主席習近平即將舉行的峰會備受矚目，這也是習近平時隔11年再度赴美訪問。就在會前，中國商務部發言人何亞東今（24）日在例行記者會上，公開介紹中美經貿磋商最新進展，並證實一項重要消息——中美雙方已就人工智慧（AI）議題進行了「首次對話」，為這場即將登場的川習會提前釋出正面訊號。何亞東指出，近日中美兩國經貿團隊在美國舉行了第八輪經貿磋商，雙方以兩國元首先前的重要共識為引領，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏三大原則，針對雙方共同關注的經貿問題，展開了坦誠、深入且富有建設性的交流，最終達成了多項共識，為後續協商奠定基礎。何亞東進一步透露，就在這套中美經貿磋商機制下，雙方也同步就人工智慧議題進行了首次正式對話，這也是雙方在AI領域首度展開官方層級交流。他表示，下一步中方將持續與美方在這套經貿磋商機制下，保持密切溝通，後續進展備受各界關注。回顧此次會前準備工作，中共中央政治局委員、中國國務院副總理何立峰，先前已於9月19日至23日率團赴美，與美方展開經貿磋商，並與美國財政部長貝森特舉行會面。外媒分析指出，這次磋商的主要任務，正是為了探索雙方領導人在川習會中，可能達成共識的具體領域，屬於會前重要的鋪墊工作。英國《衛報》分析認為，這次川習會可能觸及人工智慧、經貿及台灣等多項敏感議題。財政部長貝森特日前也曾建議，中美兩國應建立一套關於AI的溝通機制，外界預期，雙方或許將在正式會談中，進一步討論相關細節與具體做法。不過，歐亞集團中國區總監蕭嫣然也點出關鍵疑慮，她直言：「問題在於到底要如何運作？會有效嗎？美中過去設立危機熱線的歷史由來已久，但並不總是奏效。」這番分析也提醒外界，即便雙方就AI議題展開首次對話，後續機制能否真正落實、發揮實質作用，仍有待進一步觀察。