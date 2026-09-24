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2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）3x3籃球項目今（24）日持續進行，中華女籃上午擊退蒙古隊取得8強門票，不過隨後在8強賽以12：14不敵韓國隊，止步本屆8強。男籃部分，中華男籃上午擊退馬來西亞隊取得8強門票，不過在與菲律賓隊激戰後，以19：21落敗，本屆同樣止步8強，衛冕路夢碎。中華女籃上午以12：7擊退蒙古隊，取得8強門票。在8強賽，中華女籃遭遇強敵韓國隊，開賽張聿敏掌握住進攻籃板，替中華隊首開紀錄取得1：0領先，不過韓國隊後續打出一波3：0攻勢將戰局反超。中華女籃一路苦追，靠著陳薇涵外線得手，將比分扳平成11：11。在追平比數後，中華女籃卻陷入進攻當機，最終以12：14不敵韓國隊，本屆亞運止步8強。此役陳薇涵、蔡佑蓮各拿4分為全隊最高，張聿敏拿下3分、7籃板，游沁樺則是攻下1分。男籃方面，中華男籃上午以21：14擊退馬來西亞隊，8強賽遇到強敵菲律賓隊，一開賽葉惟捷先送出一記麻辣鍋，隨後再靠外線替中華隊追平比分。不過中華男籃後續陷入得分荒，被對手連得5分，直到張俊生罰球才止住失血，後續鄒子曦的切入替中華男籃攻下第4分。暫停後菲律賓隊外線大開，將比分拉開至12：6，但中華男籃快速反擊，透過防守轉換外線進攻，一波6：0的攻勢將比分扳平成12：12。後續雙方緊咬比分，形成19：19平手，不過在最後38秒，中華男籃禁區失守，被對方抓下進攻籃板並補進，以19：20落後。張俊生在最後一波外線出手未果，反遭菲律賓隊投進終結比賽的第21分，最終中華男籃以19：21惜敗，本屆衛冕夢碎。此役葉惟捷拿下10分為全隊最高，張俊生5分、3籃板次之，鄒子羲3分、2籃板，徐堂琪則是1分、4籃板。