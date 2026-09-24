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美食街前爆衝突！少年持剪刀刺傷學長

受傷少年OHCA送醫搶救中！新北教育局回應了

新北市瑞芳區今（ 24 ）日下午4點多驚傳學生攻擊事件！多名學生於民生街上疑似因故爆發激烈口角衝突，過程中一名17歲黃姓高中生竟遭14歲徐姓國中生持剪刀刺向頸部，當場大量出血倒地，警方與救護人員接獲報案趕抵現場時，該名受害男學生已失去呼吸心跳（ OHCA ），隨即被緊急送往基隆長庚醫院全力搶救中。針對這起刺頸案，警方初步調查指出，涉案的徐姓少年犯後打電話向警方自首，稱當時與該名學長發生糾紛，一氣之下隨手拿起旁邊麵線羹攤商桌上的食物剪刀，朝對方頸部刺擊。闖下大禍的14歲徐姓少年已自行打電話向警方自首，瑞芳分局接獲通報後，立即調度偵查隊及瑞芳派出所等線上警力趕赴現場查處，並拉起了封鎖線。目前徐姓少年已自行至瑞芳派出所自首，而目前受傷少年仍在基隆長庚醫院搶救中。新北市教育局則表示，初步了解，某私立中學一名國中生與一名高中生放學後在校外發生衝突，高中學生受傷送醫救治，學校獲悉後，已立即派員前往醫院關心學生及家屬，並掌握相關學生情形，教育局已聯繫學校掌握處理狀況，並立即趕往醫院關心，事件原因及詳細經過正由警方調查釐清。