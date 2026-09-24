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▲春風身為演唱會發起人之一，他直言「願意給更生人機會」，話題引發兩派網友論戰。（圖／春風Threads＠911_eo）

饒舌歌手Gambler（楊智翔）過去是玖壹壹的師弟，並曾在節目《大嘻哈時代》闖進前8強，音樂實力頗受肯定。不過Gambler去年卻被舉發涉嫌持有、販售毒品，一度遭收押禁見，所屬混血兒娛樂也中止與他的合約關係。近日有網友發現Gambler將現身11/8「南北貳路演唱會」，引發抨擊，對此身為演唱會發起人的春風也留言回應，表示：「全世界只有我們願意給更生人機會，希望他們以後能改過自新。」由玖壹壹發起的《南北貳路音樂節》，自2024年首度舉辦以來，連兩年吸引超過10 萬名歌迷朝聖，今年正式邁入第三年，於11月7日、11月8日一連兩天在台中水湳中央公園登場，近日官方陸續公布卡司，除了高爾宣、盧廣仲、美秀集團、王識賢等人氣歌手和樂團，還邀請到許多新生代嘻哈歌手。然而，去年因涉毒被抓的Gambler，也被發現將於11/8登台演出，引發部分網友不滿表示：「想請問玖壹壹，為什麼南北貳路還有販毒的人去演出，乾脆請邱軍也去唱、黃子佼主持好嗎。」對此，玖壹壹成員春風則親自留言，「全世界只有我們願意給更生人機會，希望他們以後能改過自新，也希望社會大眾能重新接受他們。」而話題也引發正反兩派網友論戰。去年4月，Gambler遭指控涉嫌持有且販售毒品，新北市警方隨後前往其住處搜索，在屋內搜出毒品，Gambler因被認定有滅證之虞，遭檢方收押禁見。唱片公司混血兒娛樂則回應：「藝人Gambler個人行為涉及不法，公司除了嚴重譴責不會包庇之外，也會依照合約處理。目前全面停止Gambler一切演藝活動，靜待司法調查並終止合約關係。」