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中國產甲醛白菜近日疑似透過越南違規轉運來台，引發食品安全及農民權益疑慮。經濟部國際貿易署今（24）日公告，自10月8日起，進口生鮮或冷藏白菜將增列輸入規定代號「465」，進口業者須檢附出口國、產製國政府或其授權單位出具的產地證明，強化白菜進口來源管理。國際貿易署表示，目前輸入CCC0704.90.10.00-8「白菜，生鮮或冷藏」，須依相關檢疫規定及食品輸入查驗辦法辦理，中國大陸製白菜則不准輸入。不過，農業部考量近日有疑似中國大陸產白菜透過越南違規轉運的情形，相關情況已引發國人對食品安全的疑慮。為降低消費市場隱患，同時避免中國大陸產白菜以第三地名義作為原產地輸入台灣，影響國內農民權益及食品安全，因此要求進一步強化進口白菜的原產地管理。國際貿易署今公告，自115年10月8日起，CCC0704.90.10.00-8「白菜，生鮮或冷藏」增列輸入規定代號「465」，並列入「海關協助查核輸入貨品表」。未來進口白菜時，必須檢附出口國、產製國政府或其授權單位出具的產地證明，供海關查核原產地，以進一步掌握進口白菜的來源。國際貿易署指出，此次公告是依據《貨品輸入管理辦法》第8條第1項，以及農業部9月11日函文辦理，透過增列輸入規定代號，強化白菜進口來源的查核機制。新制將於公告2週後，也就是10月8日起正式實施，未來進口白菜的產地證明將成為海關查核來源的重要文件。