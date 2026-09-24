我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳嘉昌慰勉即將於連假期間值班的第一線工程人員，感謝大家在佳節期間堅守崗位。（圖／高市府捷運局提供）

捷運局長吳嘉昌今(24)日前往捷運黃線Y8高雄高工站工區視察，提前檢視連假期間工地安全及施工整備情形，並慰勉即將於連假期間值班的第一線工程人員，感謝大家在佳節期間堅守崗位。吳嘉昌強調「捷運穩健推進 安全不能放假」，連假期間仍須提高警覺、確實做好值班巡查，遇有突發狀況即時處理、妥善應變。Y8站鄰近學校及生活圈，人車往來頻繁，捷運局要求統包商持續維持周邊人行空間改善及通學安全措施成果，確保人行通道暢通，並持續檢視圍籬、交通導引及路口交維設施；連假期間如遇交通量增加，將視需要加派義交人員疏導。吳嘉昌表示，特別要向每一位連假期間仍堅守崗位的工程夥伴說聲謝謝！犧牲與家人團聚的時間，守護捷運工程與市民安全。捷運局將持續督導各工區落實安全管理，兼顧品質與進度，讓每一位堅守崗位的夥伴都能平安值勤、安心回家，也讓市民朋友安心過中秋，月圓人團圓。