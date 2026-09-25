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露營限定小夜燈好評追單 卓冠廷再送「特典小卡」

▲卓冠廷推出露營小夜燈作為競選小物。（圖／卓冠廷提供）

把選舉玩成應援現場 柳采葳粉藍、粉紅毛巾走「偶像風」

▲國民黨台北市議員柳采葳將啦啦隊應援文化搬進選戰，推出新款「應援毛巾」。（圖／柳采葳提供）

花半年跨海訂製「開運達摩」 山田摩衣邀支持者一起點睛

▲山田摩衣推出「開運達摩」作為競選小物。（圖／山田摩衣提供）

「洋流好物」20分鐘秒殺 沈伯洋團隊自己想收藏都搶不到

▲沈伯洋競選小物組合包。（圖／沈伯洋競辦提供）

競選小物不只要「拿了有用」，現在還得讓人「捨不得用」！選戰進入倒數，各陣營推出的競選周邊愈玩愈有「收藏魂」，從限定小夜燈搭配特典小卡、宛如偶像周邊的應援毛巾，到跨海訂製的開運達摩，甚至連競選團隊自己搶都來不及。這股熱潮背後，正是「粉絲經濟」正式翻轉傳統政治選戰的縮影。參選人將限量、紀念及收藏概念帶入周邊，把政治人物「偶像化」、周邊「精品化」，讓競選小物不再只是單向傳達政見的宣傳品，而是連結選民對競選陣營的認同與情感寄託，讓嚴肅的選舉多了一份親切與話題性。新北市議員卓冠廷日前以實境綜藝節目概念舉辦活動，他表示，活動初衷來自一股「不想服輸」的心情，希望讓大家看到，網路並非其他陣營的專利，台派在創意與網路經營上同樣能有好的表現。隨著活動籌辦與推演，團隊也更希望呈現不同於傳統政治活動的形式，從畫面到節奏都帶有實境綜藝節目的感覺。配合活動推出的小夜燈，同樣延續「露營」概念。卓冠廷說，露營最直覺的意象就是營火，大家圍坐在一起分享想法、凝聚感情，因此希望把這份聚在一起的溫暖分享給支持者，讓每個人都能把一點「營火」帶回家，延續彼此的連結。這款小夜燈是露營活動限定紀念品，目前已不再生產，不過推出後因好評不斷，團隊一度緊急追單製作，最後更決定加碼，每盞小夜燈出貨時，都會隨機附贈一張露營活動照片「特典小卡」。卓冠廷表示，希望支持者收到的不只是一盞燈，也是一份相聚的回憶。國民黨台北市議員柳采葳則將啦啦隊應援文化搬進選戰，推出新款「應援毛巾」。面對外界普遍認為藍營美學不夠年輕化的印象，她希望透過應援毛巾吸引年輕世代，也讓競選周邊跳脫傳統政治文宣的設計。應援毛巾特別選用粉紅、粉藍色調，其中一款以夢幻粉藍漸層為底，搭配柳采葳身穿白色露肩禮服、手拿粉玫瑰花束的照片，營造氣質氛圍；另一款則換上水手服、手拿加油棒，走清新活力路線。柳采葳表示，許多藍營家庭的第二代政治立場偏向淺藍或中間，有時也會因為不想與父母相同而有不同選擇，因此希望透過兼具實用性與新氣象的周邊，讓年輕族群看見國民黨不同的一面。除了應援毛巾，近期推出的購物袋也採用流行的藍粉配色，更刻意將名字縮小，讓支持者日常攜帶時不會感到尷尬。民進黨新北市議員山田摩衣則把自己的台日背景直接變成收藏小物，推出「開運達摩」，共有經典紅色及台灣較少見的限定粉紅色兩款。山田摩衣表示，過去選舉常見菜瓜布、扇子等宣傳品，因此她一直思考，什麼東西既能吸引年輕人，又能讓民眾願意留下來收藏，最後花了近半年時間與日方溝通訂製。山田摩衣說，「達摩」的「摩」恰巧與「摩衣」同字，加上達摩象徵越挫越勇、不屈不撓，也與選戰相符，因此特別把自身元素以及「板橋」選區融入設計，募款金額則配合今年選舉訂為2026元。達摩推出後詢問度相當高，不僅北中南都有支持者響應，甚至曾有原本不熟悉她的年輕民眾在路上主動詢問「達摩還有嗎？」而目前達摩僅點上一隻眼睛，也藏有另一層設計。山田摩衣表示，希望邀請支持者一起許願，如果年底順利連任，再由大家親手點上另一隻眼睛。至於是否會再追加新款，她也笑說，「如果今年年底有順利連任的話，再做一個連任款好了。」民進黨台北市長參選人沈伯洋日前也推出「2026洋流好物」募資計畫，一口氣規劃8種方案，金額從888元至10萬元不等，包括「台北順起來」、「應援台北」、「台北 Future Soon」等方案，募資小物則有未來順流踢、台北活力帽、洋流隨行帆布袋，以及奔奔、抱抱布偶等，全數為台灣製造，預計9月底起陸續出貨。其中，限量3939元的「應援台北」方案上線僅20分鐘就額滿，整體募資也迅速突破千人參與。競選總部發言人林昱彤形容，「洋流真的來了」，甚至連競選團隊成員自己想收藏都來不及下單。從布偶、服飾到帆布袋，「洋流好物」不只作為募資回饋，也加入更多日常使用及收藏元素。林昱彤表示，方案迅速額滿，也讓團隊成員想收藏都來不及下單。