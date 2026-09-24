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行情炒熱加價賣 鄰居氣炸要求「原價讓渡」

法院認定依法合規 判住戶全面敗訴

中國湖南長沙一起社區車位產權官司，近期引發外界高度關注。一名吳姓女子多年前力排眾議，豪砸近1400萬人民幣（約新台幣6600萬元）一舉掃下社區196個地下車位。隨著近年該區發展成熟、停車位一位難求，吳女隨後加價轉手，此舉引爆其他住戶怒火，聯手將吳女告上法院。不過，當地法院審理後認定吳女的交易與定價完全合規合法，最終判決住戶全數敗訴。綜合中國媒體報導，這起爭議的起因可追溯至2018年，當時該社區因地理位置較為偏遠、入住率偏低，儘管建商多次在社區群組發布公告，以每個車位約5萬至7.2萬元人民幣的價格尋求買主，但多數住戶因抱持觀望心態或自認無購車需求，始終未曾入手，無主的停車位也就開放給住戶隨意停放。眼見資金回收困難，建商急於出清剩餘資產。當時看好周邊商場、學校等機能陸續到位後能夠帶動增值潛力，吳女果斷決定承擔市場風險逆向操作，一次性買下196個地下車位，佔全社區總車位數量高達四成。之後隨著社區入住率提升，加上周邊機能逐步完善，昔日乏人問津的停車位頓時變成搶手資源，吳女隨後將車位加鎖，謝絕免費停放與出租，並以8～10萬人民幣的價格出售，較她當年購入價調漲了約80％。此舉激怒了先前未購買車位的住戶。無車可停的鄰居們認為，車位屬於社區基本生活設施，不應由個人獨占壟斷並藉此牟取暴利，紛紛要求吳女必須「低價出租」或「按當年原價轉讓」。雙方多次談判破局後，住戶遂聯合提告，要求法院強制撤銷吳女與建商之間的交易合約。當地法院審理後指出，建商當初依法公開銷售車位，全體住戶皆擁有相同的購買機會，是住戶主動放棄購買權利；吳女則是在他人觀望之際，自行負擔資金與市場波動風險完成交易，整個購買程序均合法有效，現行法律亦未限制個人持有車位上限。此外，法官認為吳女後續的開價並未超出周邊區域的合理市場行情，難以認定存在惡意哄抬價格等違法情事。法院最終裁定吳女勝訴，駁回住戶提出的全部訴訟請求，也為這場因「先觀望後眼紅」所引發的社區產權風波劃下句點。近期由於該社區的房屋與車位全數售罄，這件往事又再度引發討論。