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2026愛知・名古屋亞運電子競技《競技武術》項目今（24）日上演戲劇性一戰。中華隊小組賽原以2勝1敗結束預賽，卻因首戰敘利亞遲到棄賽後的計分規章未明，被大會臨時裁定必須與巴基斯坦加賽爭奪8強門票。面對突如其來的變數，中華隊最終頂住壓力，以2：1擊敗巴基斯坦、以A組第2晉級8強，下一戰將碰上韓國。中華隊本屆《競技武術》與泰國、巴基斯坦、敘利亞同組，預賽結束後，中華隊、泰國與巴基斯坦同為2勝1敗，形成3隊互咬局面。依大會向代表團說明的排名辦法，同戰績時先比較彼此交手成績，若仍無法分出高下，再依序比較淨勝盤數差及淨勝局數差。由於3隊彼此各有勝負，因此進入盤數差比較。問題出在中華隊首戰對手敘利亞因遲到遭取消資格（DQ）。依照代表隊原先理解，中華隊應取得該場勝利所對應的盤數，不過大會規則書並未明訂棄賽場次該如何計入盤數差，最終該場成績沒有被納入中華隊盤差計算。大會最後認定泰國盤差仍居3隊之首，直接取得A組第1；至於中華隊與巴基斯坦，則因棄賽計分沒有明確條文可循，被安排再打一場加賽，決定最後一張8強門票。中華隊接獲加賽通知後，中華奧會與中華民國電子競技運動協會隨即向大會反映，希望官方提出明確排名依據。教練「小向」向玉麟賽後透露，代表隊一路與大會溝通到深夜，對官方說法始終感到難以理解。他指出，按照原先認知，敘利亞棄賽後中華隊應取得相應積分，但最後積分卻沒有被計算，導致排名改變，他形容整個過程「非常詭異」。向玉麟也坦言，代表隊雖持續爭取權益，但若拒絕加賽，也可能面臨無法繼續參賽的風險，因此最終選擇接受裁決。他告訴選手，至少比賽仍掌握在自己手中，「我們做了所有能做的爭取」，接下來能做的，就是在場上把晉級資格拿回來。面對沒有退路的加賽，中華隊由陳又綱、林家弘、張嘉棟出戰，在高壓情況下與巴基斯坦爭奪最後一張8強門票。中華隊最終以2：1擊敗巴基斯坦，沒有讓前一晚的規章爭議影響臨場表現，成功以A組第2身分晉級8強。向玉麟賽後也表示，很高興選手最終「靠自己的力量把這個機會奪回來」。從前一晚得知必須加賽、一路交涉到凌晨，到隔天下午重新上場決生死，中華隊等於多打了一場沒有原先預期的淘汰賽，但仍靠比賽結果留下晉級資格。