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▲2026名古屋亞運，台灣男子體操代表隊李智凱在鞍馬項目決賽僅排名第5，亞運金牌3連霸夢碎。（圖／記者朱永強攝影）

選手 總和 難度分 執行分 金牌：Utkirbek Juraev 14.733 5.6 9.133 銀牌：Arman Khodaei Valehzaghard 14.566 5.7 8.866 銅牌：橋本大輝 14.500 5.7 8.800 4：Ngoc Xuan Thien Dang 14.400 5.6 8.800 5：李智凱 14.333 5.7 8.633 6：築山翔馬 12.800 5.1 7.700 7：蕭佑然 12.800 5.5 7.300 8：Ravshan Kamiljanov 12.733 5.0 7.733

2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）體操個人決賽今（24）日登場，「鞍馬王子」李智凱力拚個人在亞運金牌3連霸。不過李智凱遭遇強勁對手，即便動作順暢完美下伐，仍以難度分5.7、執行分8.633、總和14.333分排名第5，亞運3連霸夢碎。最終由烏茲別克選手朱拉耶夫（Utkirbek Juraev）以總和14.733奪下金牌，銀牌、銅牌得主分別是伊朗選手阿曼（Arman Khodaei Valehzaghard）、日本選手橋本大輝。李智凱在預賽鞍馬項目以14.433分排名第3，晉級單項決賽；蕭佑然則在鞍馬項目以14.333分排名第6晉級。在鞍馬項目決賽，李智凱排在第6位出場，蕭佑然則是第7位出場。在李智凱登場前，烏茲別克選手朱拉耶夫（Utkirbek Juraev）以14.733排名第1名，伊朗選手阿曼（Arman Khodaei Valehzaghard）以14.566排名第2，日本選手橋本大輝以14.500排名第3。李智凱上馬後，成功執行所有難度，並完美下伐，但分數出來後卻排不上前3名，僅以難度分5.7、執行分8.633、總和14.333分排名第5。蕭佑然後續登場，在執行動作時發生失誤，最後以難度分5.5、執行分7.3、總和12.8分排名第7。在最後1位選手完成動作執行後，李智凱確定在本屆鞍馬項目拿下第5名，3連霸衛冕夢碎，蕭佑然則是拿下第7名，烏茲別克選手朱拉耶夫則奪下金牌，伊朗選手阿曼、日本選手橋本大輝分別奪下銀牌、銅牌。