2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）體操個人決賽今（24）日登場，「鞍馬王子」李智凱力拚個人在亞運金牌3連霸。不過李智凱遭遇強勁對手，即便動作順暢完美下伐，仍以難度分5.7、執行分8.633、總和14.333分排名第5，亞運3連霸夢碎。最終由烏茲別克選手朱拉耶夫（Utkirbek Juraev）以總和14.733奪下金牌，銀牌、銅牌得主分別是伊朗選手阿曼（Arman Khodaei Valehzaghard）、日本選手橋本大輝。
李智凱鞍馬決賽僅排第5名 亞運金牌3連霸夢碎
李智凱在預賽鞍馬項目以14.433分排名第3，晉級單項決賽；蕭佑然則在鞍馬項目以14.333分排名第6晉級。在鞍馬項目決賽，李智凱排在第6位出場，蕭佑然則是第7位出場。
在李智凱登場前，烏茲別克選手朱拉耶夫（Utkirbek Juraev）以14.733排名第1名，伊朗選手阿曼（Arman Khodaei Valehzaghard）以14.566排名第2，日本選手橋本大輝以14.500排名第3。
李智凱上馬後，成功執行所有難度，並完美下伐，但分數出來後卻排不上前3名，僅以難度分5.7、執行分8.633、總和14.333分排名第5。蕭佑然後續登場，在執行動作時發生失誤，最後以難度分5.5、執行分7.3、總和12.8分排名第7。
蕭佑然奪下鞍馬項目第7名 烏茲別克朱拉耶夫奪金
在最後1位選手完成動作執行後，李智凱確定在本屆鞍馬項目拿下第5名，3連霸衛冕夢碎，蕭佑然則是拿下第7名，烏茲別克選手朱拉耶夫則奪下金牌，伊朗選手阿曼、日本選手橋本大輝分別奪下銀牌、銅牌。
📍2026名古屋亞運鞍馬項目決賽成績
我是廣告 請繼續往下閱讀
李智凱在預賽鞍馬項目以14.433分排名第3，晉級單項決賽；蕭佑然則在鞍馬項目以14.333分排名第6晉級。在鞍馬項目決賽，李智凱排在第6位出場，蕭佑然則是第7位出場。
在李智凱登場前，烏茲別克選手朱拉耶夫（Utkirbek Juraev）以14.733排名第1名，伊朗選手阿曼（Arman Khodaei Valehzaghard）以14.566排名第2，日本選手橋本大輝以14.500排名第3。
李智凱上馬後，成功執行所有難度，並完美下伐，但分數出來後卻排不上前3名，僅以難度分5.7、執行分8.633、總和14.333分排名第5。蕭佑然後續登場，在執行動作時發生失誤，最後以難度分5.5、執行分7.3、總和12.8分排名第7。
在最後1位選手完成動作執行後，李智凱確定在本屆鞍馬項目拿下第5名，3連霸衛冕夢碎，蕭佑然則是拿下第7名，烏茲別克選手朱拉耶夫則奪下金牌，伊朗選手阿曼、日本選手橋本大輝分別奪下銀牌、銅牌。
📍2026名古屋亞運鞍馬項目決賽成績
|選手
|總和
|難度分
|執行分
|金牌：Utkirbek Juraev
|14.733
|5.6
|9.133
|銀牌：Arman Khodaei Valehzaghard
|14.566
|5.7
|8.866
|銅牌：橋本大輝
|14.500
|5.7
|8.800
|4：Ngoc Xuan Thien Dang
|14.400
|5.6
|8.800
|5：李智凱
|14.333
|5.7
|8.633
|6：築山翔馬
|12.800
|5.1
|7.700
|7：蕭佑然
|12.800
|5.5
|7.300
|8：Ravshan Kamiljanov
|12.733
|5.0
|7.733
更多「名古屋亞運」相關新聞。