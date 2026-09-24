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台北市政府社會局日前驚爆前社工督導涉嫌監守自盜，長年侵吞受監護長者逾1200萬元養老金遭羈押禁見，引發社會譁然，民進黨發言人林楚茵今（24）日痛斥，蔣萬安主政的北市府「從小到大」都顧不好，內部防弊內控全面癱瘓，首都市政全面失能。北市府則回嗆，民進黨為政治攻防扭曲事實，總統府處處是共諜，才是真的內部防弊內控全面癱瘓。北市府副發言人蔡畹鎣回應，事實是社工案就是內控防弊、市府主動送辦，民進黨發言人為了政治攻防，竟連事實都能扭曲；大家更質疑的是以抗中保台為號召的民進黨，搞到連總統府也處處是共諜，才是真的「內部防弊內控全面癱瘓」。蔡畹鎣指出，前社工涉嫌侵佔案，源於社會局主動發現、啟動調查，蔣萬安市長也堅決要求絕不包庇、追究到底；市府多次說明對兒少保護從重從嚴從速的處置，對公有市場公共空間的管理也不分顏色、標準一致；營養午餐議題，事實是金華國中沒有食物中毒，從簡舒培議員、到跟著上車的沈伯洋委員全部造謠翻車，民進黨中央也要沆瀣一氣、一起翻車嗎？論及樹木議題，蔡畹鎣表示，事實是近兩年市府新增植樹 13,225 株；有心人士惡意造謠「砍樹方便無人機侵襲」甚至出言威脅，也已遭法院傳喚，沈伯洋委員卻為不法行徑背書、助紂為虐，民進黨發言人也支持恐嚇「死全家」這樣的立場嗎？蔡畹鎣指出，相較於市府團隊面對問題、具體負責，中央政府卻是共諜案頻傳，內政方面還對全民受害的毒油案「傲慢、蓋牌、護航、包庇、無能、神隱」，二十萬民眾上街怒吼、毒油已延燒到第六種油品，總統不開會、院長不負責、民進黨全當聽不到看不著，這時怎麼突然醒來、還有臉談食安？