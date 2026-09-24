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▲推出特色磁鐵、限定帆布袋及「金蕉一條街」蕉比吊飾等集點好禮。（圖／翻攝畫面）

▲「金蕉好時光・集點漫遊」串聯55家合作店家，透過數位集章及跨店消費，引導民眾走進街區、認識不同店家。（圖／翻攝畫面）

經濟部商業發展署推動「品牌一條街」以「一街一特色」為方向，協助地方依產業與文化特色串聯店家，透過品牌定位、數位應用及聯合行銷等方式，逐步建立街區共同品牌，從2021年推動至今已輔導32個品牌一條街。商業署也特別規劃中秋連假期間在高雄旗山辦理「金蕉一條街」集點漫遊活動，邀請民眾走入旗山，體驗香蕉產業與地方飲食融合的文化生活。商業署表示，旗山香蕉產業歷史悠久，不僅是地方重要產業，也承載居民共同的生活記憶。此次以「金蕉」為品牌主軸，從品牌故事出發，延伸至IP商品、伴手禮、飲食體驗及數位應用，協助旗山商圈及在地店家發掘地方特色的多元呈現方式。9月25日辦理「IP商品化暨伴手禮設計講座」，並以沖繩琉球獅及旗山金蕉為案例，從品牌故事、商品開發、包裝及通路等面向，協助店家掌握地方文化商品化方向，進一步將在地特色轉化為具市場吸引力的商品與服務。「金蕉好時光・集點漫遊」9月26日至27日登場，串聯55家合作店家，透過數位集章及跨店消費，引導民眾走進街區、認識不同店家，並推出特色磁鐵、限定帆布袋及「金蕉一條街」蕉比吊飾等集點好禮。活動期間，旗山區公所主辦「旗山×沖繩國際食旅祭」，串聯高雄、沖繩及旗山在地特色攤位，透過餐飲、文創、手作及生活選品聯合展售，展現臺日街區特色。「旗山×沖繩飲食工作坊」將於9月29日舉辦，由臺日料理職人交流旗山小吃與沖繩飲食，探索地方料理創新，將地方故事、食材與互動體驗融入料理，協助業者發展特色餐飲與消費體驗。商業署表示，「品牌一條街」不只是辦理單一活動，更重要的是透過店家共同參與，將地方產業與文化特色轉化為商品、服務與消費體驗，逐步累積街區品牌價值。115年商業署推動臺北中山古着穿搭、南投名間找茶、新竹摃丸米粉、臺中中區糕餅及澎湖馬公海味等品牌一條街，持續協助各地串聯店家、發展特色商品與消費體驗，讓地方特色轉化為具辨識度及持續經營價值的街區品牌，歡迎大家在連假期間前往感受在地魅力。更多街區介紹及詳細活動資訊，請至「品牌一條街」官方網站及「商業發展署－關心商業大小事」Facebook粉絲專頁查詢。