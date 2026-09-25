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默默發了3、4個月突然爆紅 曾咨耀笑：筆比我還紅

文具控作家跑到服務處「拆筆」 曾咨耀一度以為來亂的

「筆旋風」吹到其他選區 何欣純也要推聯名款

「筆旋風」早有前例 郭台銘連署筆曾推7色搶收藏

▲郭台銘2023年宣布選總統時，製作7色連署筆。（圖／讀者提供）

競選小物百百種，但「筆」和「扇子」卻被不少網友點名最不想收到，尤其最怕原子筆寫到一半斷水，直呼既然要送，就該挑「寫起來滑、出水量夠」的才實用。不過，看似最普通的「競選筆」，最近卻在台中意外掀起一股搶筆風潮。一名民眾拿到北屯區市議員參選人曾咨耀的筆後帶回公司，沒想到接連被人拿走，讓他氣得上網「徵筆」，詢問到底哪裡還能索取，意外讓這支筆一夕爆紅。曾咨耀表示，團隊當初其實有兩款筆可以選擇，其中一款較輕，後來爆紅的這款則帶有金屬質感。由於「筆就是拿來寫的」，服務處同仁挑選時最在意的就是書寫是否順暢，因此除了筆芯之外，也相當重視拿起來的手感。不過，這支筆並非一推出就受到歡迎。曾咨耀透露，過去3、4個月已陸續挑選適合場合發放，當時頂多有志工或朋友告訴他「你的筆滿好寫的」，討論度並不高，直到網友發文分享，才突然引爆話題，許多拿過的人紛紛認證「真的很好寫」，也讓更多人開始好奇「到底有多好寫？」原本的存量更在短短一、兩天內被索取一空。現在甚至有民眾看到曾咨耀，就直接詢問「你的筆咧？到底來了沒有？」曾咨耀笑說，連同事都虧他「筆比我還紅」，還有人聽到朋友介紹「他就是那個筆很好寫的」，才恍然大悟直呼「所以是你喔！」競選筆爆紅後，不只一般民眾搶著索取，就連文具控也找上門。作家許宸碩日前特地前往曾咨耀服務處領筆，沒想到拿到手後，竟當場把整支筆拆開研究。曾咨耀回憶，團隊一開始以為對方和一般民眾一樣來領筆，沒想到拿到後直接現場拆解，「我們本來還以為他是來亂的」，後來聊天才知道，許宸碩是一名小說家，平時就有收藏、研究筆的習慣，事後更特別撰文分析這支競選筆的內部結構。許宸碩在臉書分享，這支筆雖然多數零件為塑膠電鍍金屬色，但筆夾內有金屬片，筆身內也加入金屬管調整配重，使整體重心大致維持在中間；筆芯則採用日規中性筆筆芯，實際書寫確實具有中性筆應有的滑順感。他後續實測替換筆芯時也補充，由於筆身內的配重金屬讓管徑較窄，部分筆芯無法裝入。曾咨耀說，對方不只拆筆，還回去寫了一整篇文章分析內部結構，連他自己都覺得「很酷」。隨著「筆旋風」愈吹愈旺，同款競選筆也開始出現在其他參選人的選舉小物中。曾咨耀的表哥莊競程在新竹市參選市長，也推出同款原子筆；台中市長參選人何欣純則將與曾咨耀推出「聯名競選筆」，讓原本單純的實用小物，進一步玩出不同款式的收藏感。曾咨耀透露，新一批競選筆將首度與何欣純聯名，在顏色選擇上也特別做出變化，共有金屬綠以及帶有黑色金屬質感的款式，整體呈現類似消光綠、消光黑的感覺，希望除了維持原本的書寫手感，也讓喜歡蒐集筆的民眾有不同選擇。新款筆預計在10月3日曾咨耀競選總部成立時限量發送。曾咨耀表示，原本只是希望挑一支「真的好寫」的筆，沒想到最後超乎預期掀起討論，接下來也希望透過這股熱度，讓更多人進一步認識他的政見，以及未來對北屯的想法。事實上，競選小物「筆」過去也曾意外掀起蒐集熱潮。鴻海集團創辦人郭台銘2023年投入總統大選、展開連署時，團隊當初製作競選筆，據了解，原本是希望協助廠商消化庫存，沒想到推出後意外受到支持者喜愛，不僅順利將庫存筆全數消化，後續更推出不同顏色的「連署站專屬紀念筆」。當時台北市各行政區連署站分別推出粉紅、淡金、紫、淡藍、淡綠、金色及淡紫色等不同代表色，民眾完成連署後即可索取，數量有限、送完為止。不同站點、不同顏色的設計，也讓原本單純的連署小物多了蒐集意味，成為當時選舉討論話題；如今曾咨耀則靠著「好寫」意外掀起另一波搶筆潮，再度讓看似傳統的競選筆成為選戰焦點。