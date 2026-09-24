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中國大陸繼1994年以來對桌球男子團體賽的統治就此終結。2026年名古屋亞運桌球男子團體決賽於9月24日迎來萬眾矚目的「中日大戰」。尋求亞運9連霸的中國隊，在出賽名單上做出大膽調度，由王楚欽擔綱第一單打，小將溫瑞博升任第二單打，林詩棟則轉戰第三單打。地主日本隊則維持張本智和一單、松島輝空二單、戶上隼輔三單的陣容迎戰。雙方血戰至第五點決賽盤，最終由日本隊力退中國隊，以總比數3：2成功將金牌留在主場，並正式終結了中國隊長達八屆的男團連霸偉業。首盤賽事由世界第一的王楚欽對決日本新星松島輝空。松島在開局展現強烈企圖心，頻頻壓制王楚欽的反手位，以11：5、11：8連下兩城。面對0：2落後的絕境，王楚欽展現頂尖球員的大心臟，放慢節奏並耐心尋找對手破綻，接連以11：9、11：9、11：9連扳三局，上演「讓二追三」的大逆轉，為中國隊驚險搶下第1分。第二點由溫瑞博越級挑戰日本王牌張本智和。儘管溫瑞博在第二局成功扳回一城，並在第四局一度取得5：0領先，但仍難敵張本的強勢反撲，最終以7：11、11：8、5：11、9：11落敗，日本隊將總比分扳成1：1平手。第三點，中國隊林詩棟頂住壓力，以3：1（11：9、4：11、11：7、11：6）擊退戶上隼輔。林詩棟在獲勝後激動地仰天怒吼並親吻球衣上的國旗，幫助中國隊取得2：1的聽牌優勢。第四點迎來兩隊王牌的正面對決：王楚欽對戰張本智和。雖然賽前數據顯示王楚欽生涯對戰張本智和取得14勝3負的絕對優勢，但本場比賽張本智和狀態火熱，且在地主球迷的助威下氣勢如虹。張本首局以11：7先聲奪人，次局再以11：4輕鬆拿下。第三局王楚欽開局陷入1：3落後，中國隊雖喊出暫停試圖止血，但仍無法阻擋張本智和的猛攻，最終以9：11丟掉第三局。張本智和以直落三（11：7、11：4、11：9）痛擊王楚欽，不僅報了對戰劣勢的一箭之仇，更硬生生將戰局逼入第五點生死戰。在最後的第五點決戰中，由中國小將溫瑞博迎戰日本新星松島輝空。頂住全場壓力的松島輝空延續了日本隊在第四點打出的驚人氣勢，首局以11：7先馳得點；溫瑞博雖在次局以11：8扳平戰局但松島輝空在關鍵時刻展現出色的台內球處理與變線能力，接連以11：6、11：8連下兩城，最終以總局數3：1（11：7、8：11、11：6、11：8）成功壓制溫瑞博的發揮，幫助日本隊搶下至關重要的第3大點。日本男桌不僅成功將這面意義非凡的亞運金牌留在國內，更寫下歷史，終結了中國男桌在亞運賽場上不可一世的8連霸紀錄。