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老闆遭捕喊「正當防衛」 雙方均面臨刑事起訴

美國麻州日前發生一起因「吃霸王餐」引發的嚴重暴力衝突。當地知名餐廳老闆在兩名青少年顧客消費了92.4美元（約新台幣2940元）的餐費卻未付款就落跑後，憤而追出店外，不僅涉嫌出手毆打對方、強奪手機，甚至拔槍威脅。該名老闆目前已面臨持危險武器襲擊、持槍武裝搶劫等多項刑事指控；而兩名涉嫌吃霸王餐的青年也同樣將面臨詐欺罪名起訴。綜合外媒報導，根據法院公布的檢方文件，這起事件發生於上週五晚間。18歲的男子李伊（Javonnie Lee）與一名17歲少女在「Nadim’s」餐廳用餐後結帳，然而其信用卡連刷兩次均遭系統退卡。當餐廳老闆卡舒赫（Kashouh）告知卡片無法扣款時，兩人竟拔腿就跑衝出店外。卡舒赫與店內另一名員工見狀隨即徒步追趕，兩名顧客一路奔逃至附近的超商門口。超商的監視器畫面顯示，卡舒赫追至超商門外後，曾掀起上衣露出腰間配槍威嚇。隨後，卡舒赫用肘擊打該名17歲少女，並揮拳重擊李伊的臉，期間更順手奪走少女的手機。當卡舒赫帶著手機準備折返回餐廳時，兩名青年追趕上來企圖要拿回手機，卡舒赫隨即當街拔出槍枝指向兩人。現場多名目擊者向警方證實了這一過程。當地警方隨後逮捕了卡舒赫，並沒收其合法持有的槍枝與隱蔽攜槍證。卡舒赫被控兩項持危險武器襲擊罪、一項持槍武裝搶劫罪及一項普通襲擊與毆打罪。卡舒赫出庭應訊時拒不認罪，目前已獲准保釋，預計於10月22日進行庭前審理。其發言人發表聲明強調，卡舒赫堅持自己無罪，當晚行為完全是出於「正當防衛」，並感謝社區各界對這家經營超過25年老店的支持。另一方面，警方也確認，涉嫌吃霸王餐的18歲青年與17歲少女，亦將因涉嫌餐廳詐欺罪名收到法院傳票，整起事件的法律責任仍待檢調進一步釐清。