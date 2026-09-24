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▲林霈涵針對柳川整治，要求市府持續追蹤第三期工程，並說明第四期及後續規畫。（圖／林霈涵提供）

台中市議會24日進行市政總質詢，市議員林霈涵針對「好孕專車」、城南之心、打造東南藝文生活圈及柳川整治等議題，從婦幼照顧、公共空間活化到水環境建設提出質詢，要求市府持續檢視政策成效，讓公共建設走入市民生活，市府建設「做得到」，市民「用得到」、「感受得到」。林霈涵表示，她早在民國102年市議會總質詢時，就曾建議推動好孕專車，提供孕婦產檢交通照護，政策去年7月正式上路。針對10月1日起每胎補助提高至1萬元，她表示支持，但認為政策上路後，更重要的是檢視實際使用成效。她要求社會局掌握目前完成註冊及實際使用孕婦人數、累計搭乘趟次，並檢視使用率是否符合原先預估；此外，山、海、屯區及偏遠地區孕婦就醫距離較長、交通費用也可能較高，未來應評估依交通距離、行政區域或實際車資，研議更具彈性的補助方式。針對好孕專車透過「台中通APP」申請及使用，林霈涵也要求數位發展局檢視操作流程，針對不熟悉數位工具的民眾提供更多協助，避免因操作問題影響政策使用。地方建設部分，林霈涵關切「城南之心」及228親子草坪廣場後續活化。她認為，公共建設完工只是第一步，真正關鍵是市民是否願意走進來、留下來，因此要求文化局規劃週末親子活動、草地音樂會、文創市集、戶外閱讀及社區藝文展演，也可評估導入大型藝文活動。文化局長陳佳君表示，將增加東南區文化活動場次。林霈涵指出，228親子草坪廣場不能只是一片「漂亮的草坪」，應成為東區、南區居民真正使用的公共文化空間。至於柳川整治，她要求市府持續追蹤第三期工程，並說明第四期及後續規畫，整治應從防洪、水質、生態、景觀、步道及自行車動線整體思考。水利局長范世億表示，第三期工程預計10月底完工，第四期已爭取前瞻計畫等經費展開規畫。林霈涵強調，從「好孕專車」到「城南之心」、228親子草坪及柳川整治，都是攸關市民生活品質的重要政策。她將持續監督市府，要求每一項建設都不只是「完工」，而是進一步做到「活化、使用、有感」，讓臺中市的建設真正回應地方需求，也讓東區、南區的市民享有更完善、更便利的生活環境。