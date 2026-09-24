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民視、八大《綜藝新時代》日前帶到新竹市！由主持人阿翔、楊繡惠、李雅英、檸檬及藝人張文綺騎著電動自行車玩新竹，還參觀米粉工廠並體驗甩米粉風乾，沒想到李雅英因為不小心把米粉甩出去，被店家開玩笑求償「賠償5000元」，讓她嚇得說要買下來送給粉絲先吃。節目中，李雅英一行人拜訪了新竹堅持以古法日曬、傳承三代的米粉工廠，老闆向大家解說了日曬與機曬米粉的差異，並讓藝人們親自上手，其中他們發現了日曬米粉充滿韌性，而機曬米粉卻是一折就斷，讓楊繡惠直呼「真的是老天爺的傑作。」接著眾人走進廠房實際體驗，李雅英卻在甩米粉與切斷的環節時，一個太過用力，不小心失手把米粉甩出檯面，被店家開玩笑說「賠償5000元」，讓她當場嚇瘋說「那我買下來送給觀眾」，可愛反應讓現場笑成一片。本集節目可不只做米粉，他們還騎腳踏車到香山濕地找星星，結果只看到了滿滿的招潮蟹；並參加了新竹最盛大的「竹塹中元城隍祭」，體驗台灣規模最龐大的都城隍爺出巡遶境，其中還巧遇了總統與新竹市長高虹安。後來一行人在高虹安的帶領下，品嚐了廟口美食「水蒸蛋糕」、古早味大排骨與大雞腿，最後喝了「冬瓜仙草絲」，不只吃飽喝飽，體驗了傳統信仰的震撼，度過了豐富的一天。