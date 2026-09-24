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最低基本工資調高 健保財務每年增加67億收入

最低工資連11年調漲，明年起最低工資月薪調漲到30900元，時薪調漲至205元。衛福部提到，配合修正「全民健康保險投保金額分級表」，其中789萬人平均每月增加26元。勞動部最低工資審議會今（24）日決議，明年元旦起，最低工資月薪從2萬9500元調升到3萬900元、時薪從196元調漲至205元，後續將送行政院核定。社保司司長張鈺旋說，依照《全民健康保險法》第19條規定，健保最低投保金額受到基本工資連動調整，明年最低基本工資調高，會將第一級距和第二級距合併，總級距縮減為57個。全台預估有789萬餘人每月健保費跟著調整，整體保險對象平均每月多繳26元健保費。整體健保財務每年增加67億元收入；包含政府24億、雇主18億、民眾25億。張鈺旋說，以一般受雇者而言，約283萬人平均每月增加21元；有14萬人則每月增加9元；還有人則是減少，約有16萬人少繳14元；而第二類職業工會則約262萬人每月平均增加44元；另有8萬人增加19元；還有2.7萬人則會減少27元；農漁民影響168萬人，平均每月增加21元。