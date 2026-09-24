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▲「金蕉好時光・集點漫遊」民眾可透過數位集章及跨店消費，走進旗山街區、認識特色店家，並有特色磁鐵、限定帆布袋及「金蕉一條街」蕉比吊飾等集點好禮。（圖／翻攝畫面）

▲「旗山×沖繩國際食旅祭」集結來自沖繩的手工甜點、咖啡，到天然酵母麵包與沖繩在地食品等職人品牌。（圖／翻攝畫面）

中秋連假不妨來一趟旗山，感受不一樣的「島嶼旅行」！「2026旗山×沖繩國際食旅祭」將於9月26日至9月27日上午10時至晚上7時，在高雄市旗山體育場熱鬧登場。今年以「山城×海島」為主題，特別邀請沖繩特色品牌，與旗山及東高雄在地店家交流，從美食、咖啡、烘焙、工藝、文具到生活選物，將沖繩島嶼風情帶進旗山，打造中秋限定的臺日食旅體驗。高雄市旗山區公所今年特別邀請8組來自沖繩的特色品牌，與旗山及東高雄特色店家共同參與「臺日雙城職人市集」，從沖繩特色料理、人氣伴手禮、咖啡甜點，到職人手作與生活選物，讓民眾不用搭飛機，就能一次感受沖繩日常，也能品味旗山金蕉、山城美食及東高雄在地好物。現場還將打造充滿島嶼風情的「沖繩選物店」，精選沖繩品牌特色商品，更規劃臺日限定聯名料理，讓民眾在旗山就能感受濃濃的沖繩風情，把旅途中喜歡的風景與生活感帶回家。喜歡逛街、集點的民眾也不能錯過「IP文創小物集點活動」。經濟部商業發展署於9月26日至27日同步推出「金蕉好時光・集點漫遊」，串聯55家合作店家，民眾可透過數位集章及跨店消費，走進旗山街區、認識特色店家，並有特色磁鐵、限定帆布袋及「金蕉一條街」蕉比吊飾等集點好禮，讓來旗山不只是逛活動，更能深入街區、品味在地。音樂演出也是活動亮點之一。兩日舞台將安排日本津輕三味線、吉他彈唱及東高雄原民樂團等精彩演出，透過不同音樂文化的交流，讓旗山成為臺日文化相遇的舞台，陪伴民眾度過熱鬧的中秋連假。此外，9月26日還推出「Dress Code花襯衫」活動，邀請民眾穿上花襯衫來旗山，前100名完成報到的民眾，可獲得限量臺日聯名紀念品。高雄市旗山區公所表示，希望透過臺日交流，讓沖繩特色文化與旗山在地產業、觀光及美食產生更多火花，也讓民眾在中秋連假走進旗山，感受山城的慢生活與沖繩的海島風情。更多活動資訊，請至高雄市旗山區公所Facebook粉絲專頁查詢。