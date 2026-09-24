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▲野村實代是SKE48裡吃不胖的成員，被成員慫恿要吃30顆月餅。（圖／記者葉政勳攝）

▲TPE48林于馨（中）特地前來送月餅給SKE48嚐鮮。（圖／記者葉政勳攝）

日本大型女子偶像團體SKE48首度來台，9月25日要在三創CLAPPER STUDIO開演唱會，今（24）日提早提台做準備，適逢中秋假期，TPE48林于馨特地前來送上月餅，但得知1顆月餅熱量等於1碗白飯時，16位成員都瞪大雙眼發出：「誒？」的震驚語氣，但因為相川暖花自爆反正已經肥6公斤了，這次來台把算再4公斤，湊滿10公斤再回日本，她還慫恿吃不胖的野村實代「吃30顆」，讓野村實代笑喊：「我會盡力！」TPE48林于馨今天特地來記者會送禮，希望SKE48的16位成員篠原京香、相川暖花、井上瑠夏、太田彩夏、荒野姫楓、伊藤虹虹美、坂本真凛、伊藤實希、倉島杏實、熊崎晴香、野村實代、河村優愛、大村杏、森本久瑠美、淺井裕華、佐藤佳穗大家可以吃吃美味月餅，「預祝她們演出順利，也希望TPE48未來也能到名古屋演出」。太田彩夏曾來台拍寫真集，這次特別推薦成員一定要去九份看燈籠夜景、吃豆花、芒果冰、珍珠奶茶等道地美食；記者也提醒，台灣美食很多，一顆月餅的熱量等於一碗白飯，全員聽到嚇呆，但難得來台，還是要把握機會吃好吃滿，熊崎晴香就說：「會好好、盡力、盡情吃，吃下來熱量，明天演出全力發揮，透過美食增加我們精力來源！」既然不忌口，想必成員都很會維持身材？相川暖花就自爆：「我這次亞巡前胖了6公斤，想說都來台了，就乾脆多吃一點，再胖4公斤，回去再好好減重。」她們也指出野村實代擁有吃不胖的體質，大家都很羨慕，野村實代就說這趟會放更開，雖然在日本對珍珠會忌口，但這次一定會大喝珍奶。記者好奇野村實代可以吃幾顆月餅，自暴自棄的相川暖花就慫恿：「可以吃看看30顆。」一番玩笑話逗樂全場，野村實代就回：「我會好好努力！」當得知台灣手搖不只珍珠的配料，還有粉粿、椰果等等，她眼睛為之一亮的喊：「我喜歡！我會大喝的！」SKE48來台之前，荒野姫楓就有一點中文底子，她說了「請多多指教」、「對對對對」，並解釋老家住在橫濱，周邊有中華街，從小接觸不少華語文化，所以感到興趣，「我加入團體之前來過台灣旅行，想說如果會講當地語言，就可以更深入的跟當地朋友交流，覺得應該很棒才開始學。」佐藤佳穂也說媽媽的偶像是炎亞綸，「炎亞綸去名古屋開見面會時，我有跟媽媽去看，媽媽從此愛上看台劇，也常來台旅遊，所以常常聽他們說旅遊趣事」。