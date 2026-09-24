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▲民眾只要報名10月31日世界水域館夜宿行程，就能參加限定活動「2026年Silent Disco 萬聖夜驚奇」。（圖／屏東海生館提供）

即將迎來中秋連續假期，屏東海生館提前整理秋季多項優惠與限定活動，從教師、學習券及軍人免費入館，到屏東旅遊購GO節門票優惠，再延伸至中秋夜宿與萬聖節限定活動，優惠一路接力登場。屏東海生館近期不僅推出教育部相關免費入館方案，也有軍人優惠、屏東旅遊購GO節等內容提供不同優惠選擇，包含「師鐸獎、教育奉獻獎獲獎教師免費參觀」，獲獎教師於9月26日至10月25日期間，憑「暢遊館所卡」可無限次免費參觀海生館。另外，抽中教育部「終身學習券&館所通行票」民眾即日起至116年6月30日，可持票無限次免費參觀包含屏東海生館在內共11處館所。而軍人免費入館優惠至9月30日止，持本人軍人證正本入館，可享本人免費入館，並可免費攜伴1位同行，每日限1位陪同免費。響應屏東縣政府旅遊購GO節，民眾即日起至10月31日前入住屏東合法旅宿，並於住宿日前後七日於售票亭出示「旅遊優惠券APP畫面」及「訂購屏東旅宿證明」，享兩張全票折50元優惠。除了白天走進海洋世界，也能把行程延伸到夜晚。海生館推中秋夜宿優惠，只要於9月25日至9月28日到海景官網訂購115年夜宿海生館二人同行方案，且皆為3歲以上，訂購時備註「中秋節夜宿優惠」，享總價折815元優惠。此外，萬聖節限定活動也接力登場。民眾只要報名10月31日世界水域館夜宿行程，就能參加限定活動「2026年Silent Disco 萬聖夜驚奇」，結合夜間潛水員、神秘幽靈船與漫才表演。透過精彩互動及趣味集章換禮，讓夜宿成為充滿驚喜的海洋夜間冒險。