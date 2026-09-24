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放學後爆嚴重衝突 學生遭刺頸緊急送醫

侯友宜趕赴基隆長庚 慰問家屬掌握救治狀況

新北市瑞芳區今（24）日下午發生學生校外嚴重衝突事件，一名高中生遭同校國中生持剪刀刺傷頸部，傷勢嚴重，緊急送往基隆長庚醫院搶救。事件發生後，新北市長侯友宜稍早已趕赴基隆長庚醫院探視，了解學生最新救治情形並慰問家屬，同時拜託院方全力救治。市府表示，後續將持續關心傷者狀況，教育局也會陪伴家屬並提供必要協助。這起事件發生在今日下午放學後，瑞芳區某私立中學兩名學生在校外發生衝突，其中一名高中生遭國中生持剪刀刺傷頸部，當場大量出血，救護人員到場後緊急將傷者送往基隆長庚醫院搶救。警方初步調查，雙方先前曾有糾紛，今日再度發生口角，國中生涉嫌持路旁商家剪刀刺向高中生頸部。至於雙方衝突原因及完整事發經過，目前警方仍在進一步調查釐清。事件發生後，侯友宜稍早也親自趕赴基隆長庚醫院探視，關心受傷學生救治情形，並慰問在場家屬，同時拜託院方務必全力救治。侯友宜表示，市府會持續關心學生狀況，教育局也會陪伴家屬，提供一切必要協助。針對這起學生校外衝突事件，侯友宜表示，事件發生原因及詳細經過，後續將由警方進一步調查釐清，市府現階段也將持續掌握學生救治情況，並全力協助家屬。