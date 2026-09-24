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選前70天遭羈押 後續是否延押仍待程序決定

彰化縣議長謝典霖與父親謝新隆涉貪污等案，父子17日遭彰化地院裁定羈押禁見，2人不服提起抗告。台中高分院今（24）日晚間裁定，認定謝新隆、謝典霖犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證或勾串共犯、證人之虞，具保、限制住居等手段不足以確保追訴程序，因此駁回抗告、維持羈押禁見裁定，且不得再抗告。謝家父子確定得在看守所度過中秋節，後續羈押期間則須視檢方偵辦及法院裁定而定。台中高分院今晚說明裁定理由指出，謝新隆、謝典霖因涉犯《貪污治罪條例》等案件，不服彰化地方法院羈押禁見裁定而提起抗告。合議庭審理後認為，2人均涉犯《貪污治罪條例》「利用職務上之機會詐取財物」等罪，犯罪嫌疑重大，且所涉罪名最輕本刑為5年以上有期徒刑，屬重罪。合議庭認為，有事實及相當理由認定2人有逃亡、湮滅證據或勾串共犯、證人之虞，若僅採具保、責付或限制住居等侵害較小的手段，仍不足以確保追訴程序順利進行，因此認定有羈押並禁止接見、通信的必要。台中高分院認為彰化地院原裁定並無違誤或不當，2人抗告均無理由，應予駁回，且本件裁定不得再抗告。謝典霖父子在選前約70天遭羈押，依刑事訴訟程序，羈押期間屆滿前，若仍有羈押必要，檢方可依法向法院聲請延長羈押，是否延押仍須由法院依個案情形裁定。目前謝典霖父子已確定無法返家度過中秋節，若後續羈押期間依法延長，羈押時間可能與選舉時程重疊。由於謝典霖身兼彰化縣議長，案件後續偵辦、羈押等進度，將受到外界持續關注。