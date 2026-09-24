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▲日本奪下金牌，帶領團隊走向勝利巔峰的頭號功臣，正是目前世界排名第4的張本智和。（圖／名古屋亞運提供）

▲張本智和在第4點上場前對松島輝空說了一句話：「我會贏，你等著（勝つから待っとけ）。」（圖／名古屋亞運提供）

2026年名古屋亞運桌球男子團體決賽於24日在豐田天空競技場（Sky Hall Toyota）落幕。世界排名第2的地主日本隊歷經3個多小時的激戰，以3：2擊敗世界排名第1的中國隊。這不僅是日本繼1966年曼谷亞運後，相隔60年再度摘下男團金牌，更是自中國1974年首度參加亞運以來，日本首度在亞運賽場上踩著中國隊登頂，創下史無前例的壯舉。日本主將張本智和賽後情緒完全釋放，嗆聲「終於超越了中國」，而他在第4點上場前和隊友松島輝空說：「我會贏，你等著」這有如熱血漫畫的劇情對白，也在日本網站上引起轟動。帶領日本隊走向勝利巔峰的頭號功臣，正是目前世界排名第4的張本智和。他在第2點以3：1擊退世界排名第15的溫瑞博；隨後在日本隊陷入1：2落後的絕境下，張本智和於關鍵第4點頂住重壓，以3：0直落三橫掃世界排名第1的王楚欽，硬生生將戰線延長。賽後張本智和激動表示：「雖然贏球本身就令人開心，但更重要的是日本超越了中國、日本拿到了金牌，一切盡在不言中。我等這一刻已經等了10年，甚至超過10年，現在終於實現了，真的開心到難以置信。」除了破紀錄的勝利，一段宛如熱血少年漫畫的情節也在網路上引發轟動。根據日本媒體《每日體育》報導，負責把守第5點的19歲小將松島輝空，在第1點賽事中曾搞砸2：0的領先優勢遭到大逆轉。當日本隊陷入1：2落後危機時，張本智和在第4點上場前對松島輝空說了一句話：「我會贏，你等著（勝つから待っとけ）。」這番霸氣宣言讓松島輝空吃下定心丸。他在賽後轉播訪問中透露：「因為張本選手告訴我他一定會贏，所以我只專注於做好獲勝的準備。」最終松島輝空在決勝第5點頂住壓力順利關門，為日本隊鎖定歷史性的金牌。這段有言實行的對話立刻在X（原Twitter）上掀起熱烈討論。大批日本網友紛紛讚嘆：「對手可是世界第一，說到做到的張本智和太帥了」、「這根本是少年漫畫的台詞」、「看轉播看到心臟狂跳，感動到哭出來」。這場不僅中斷中國連霸神話，更充滿戲劇張力的決戰，已成為亞運桌球史上的經典一頁。