「2026客家大地餐桌」由高雄市政府客家事務委員會、財團法人高雄市客家文化事務基金會舉辦，今年以「客庄風土、永續餐桌、土地共好」為主軸，從土地出發，將農產、文化與人的故事端上餐桌，展現高雄客庄豐富而獨特的生活文化。今（24）日在黃埔客站舉行記者會，邀請主廚吳昇蓉以當令食材重新演繹客家飲食文化，並搶先揭開10月31日「客家宴」的精彩內容。
高市府秘書長王啟川致詞時，以親切的客家話向現場來賓問候，並指出「客家大地餐桌」自2022年辦理至今已邁入第五年，持續以「從產地到餐桌」為核心，串聯客庄農產、飲食與在地產業，讓高雄客家的文化特色不只被看見，更能透過飲食走進日常生活。
高市府客委會主委楊瑞霞表示，今年特別邀請主廚吳昇蓉一起走進客庄，與農友面對面認識食材與土地，從在地風土汲取創作靈感。吳昇蓉以客家傳統「封、醃」技藝為創作核心，結合現代Fine Dining手法，將六龜獅山胡椒、美濃柴燒豆皮、花生豆腐、杉林草澤精釀啤酒等在地食材轉化為一道道料理，讓熟悉的客家滋味呈現不同風貌，也讓農友辛苦栽種的食材有了更多被認識的可能。
此外，現場同步設置「客庄風味品味試吃」、「茶席體驗」及「道地嚴選農產展售區」，讓來賓從味覺、嗅覺到視覺感受客庄風土。「2026客家大地餐桌」年度壓軸「客家宴」將於10月31日登場，每人報名費1,200元，餐宴位席有限，採事先報名，即日起開始報名；亦可洽財團法人高雄市客家文化事務基金會臉書粉絲專頁。
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