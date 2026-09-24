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▲周春米致贈具屏東原住民族文化意象的背心予史崇理，象徵臺美地方友好交流延續。（圖／屏東縣府提供）

美國在台協會（AIT）高雄分處新任處長史崇理（Lee Skluzak）今（24）日拜會屏東縣長周春米，雙方就產業發展、多元文化及國際交流等議題交換意見。周春米歡迎史處長到訪，並介紹屏東地方特色，邀請參與國慶連假「世界在屏東」、聖誕節點燈、東港鮪魚拍賣及東港迎王平安祭典等活動，親身感受屏東多元文化與地方產業魅力。周春米表示，屏東擁有客家、眷村及原住民族等多元文化，各地美食也各具特色，從萬巒豬腳、牛肉火鍋到東港黑鮪魚，都是認識屏東的重要窗口；並致贈具有原住民族文化意象的背心，歡迎史處長多到屏東走走。談及產業發展，周春米指出，屏東近年積極推動產業轉型，隨著台積電供應鏈進駐、屏東科學園區逐步發展，加上九棚國家級火箭發射場，將持續爭取更多產業落地，串聯科技、太空與傳統產業，創造就業與經濟動能。史崇理感謝熱情接待，表示AIT重視與南部各縣市夥伴關係，也看好屏東在太空科技、電子廢棄物回收等領域的發展潛力，並對東港王船文化深感興趣。縣府表示，未來將持續拓展雙方在科技、教育、青年、文化、觀光及經貿等領域交流合作。