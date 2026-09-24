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▲面對退無可退的絕境，中國隊總教練王皓在場邊也難掩焦慮與激動，罕見地爆出髒話鼓勵溫瑞博。（圖／名古屋亞運提供）

▲日本摘下睽違60連來在亞運會的首面桌球男團金牌。（圖／名古屋亞運提供）

2026年名古屋亞運桌球男子團體決賽上演了令人震驚的一幕。中國隊在歷經五場激戰後，以2：3慘遭地主日本隊逆轉，不僅無緣亞運男團9連霸，更是自1990年以來，時隔36年首度在亞運賽場上丟失男團金牌。面對這場史詩級的挫敗，中國體育媒體《新民晚報》以「狼真的來了」為題，直指中國桌球正面臨前所未有的嚴峻挑戰。本場比賽的最高潮落在第五點的生死戰。在中國隊王牌王楚欽於第四點意外以0：3完敗給日本一哥張本智和後，年僅19歲的中國小將溫瑞博被迫扛下決勝重任，迎戰日本新星松島輝空。面對退無可退的絕境，中國隊總教練王皓在場邊也難掩焦慮與激動，罕見地爆出髒話鼓勵溫瑞博：「都XX是年輕人，打出血性，你沒問題！」無奈在實力與經驗的巨大落差下，溫瑞博最終仍以1：3敗下陣來，未能成為拯救中國隊的英雄，也讓日本隊在主場陷入瘋狂慶祝。回顧整場排兵布陣，由於缺少大將梁靖崑，教練團試圖出奇招，採用「田忌賽馬」的策略，讓林詩棟出戰第三單打，並將毫無大賽經驗的溫瑞博推上第二單打。這個戰略的前提是「王楚欽必須獨拿兩分」。雖然王楚欽在第一點上演「讓二追三」的驚天逆轉秀，以3：2險勝松島輝空；林詩棟也如預期在第三點以3：1擊敗戶上隼輔。但過度消耗的王楚欽在第四點氣力放盡，以直落三（7：11、4：11、9：11）不敵狀態火熱的張本智和，導致整個戰術盤算徹底瓦解。針對這場慘痛的失利，中國國內輿論譁然。中國媒體《新民晚報》賽後立刻分了一篇評論直言，過去被視為理所當然的勝利已經不再，這支處於新老交替陣痛期的中國男桌，真實戰力已徹底暴露。「狼真的來了」不再只是一句警鐘，而是殘酷的現實。面對張本智和與松島輝空等外國年輕選手的強勢崛起，若不盡快調整狀態與陣容，兩年後的洛杉磯奧運恐怕將面臨更大的危機。