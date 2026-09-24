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1400元是近十年最大調幅 洪申翰：勞資各退一步

最低工資補貼僅發5億 勞動部承諾會重新檢討

最低工資審議會今（24）日召開，勞資經過約7.5小時審議時間，決議明年起的最低工資，月薪調漲到30900元，調升1400元、調幅為4.745%；時薪調漲至205元，調漲9元、調幅4.59％，創下連11年調漲。勞動部長洪申翰會後表示，這個調幅是近年10年最多。勞動部新聞稿指出，2027年1月1日起，每月最低工資由29，500元調整至30，900元，調升1，400元，調幅4.745％；每小時最低工資則比照每月最低工資之調幅，由196元調整至205元，調整案將由勞動部陳報行政院核定，最低工資將連11年調漲。而本次調幅受惠人數是261.16萬人，其中本國勞工是219.72萬人、占比84%；移工約41.44萬人。勞動部轉述會中，全數委員均認同消費者物價指數年增率（CPI）應全數反映，經濟成長率GDP應合理分享。洪申翰會後記者會先表示，這次調漲1，400元是有史以來最高，後來記者指正，過去基本工資曾調漲過2400元、1800元，應非最高調幅。洪申翰後來說明，過去因為曾經長時間薪資凍漲，所以調幅比較大，但是1400元確實應是近10年來最大金額調幅。他坦言，今天會中確實呈現拉鋸，而自己作為審議會召集人就是盡量參考各方意見，希望各退一步。對於今年預估經濟成長可破10%，是否滿意4.74%調幅？他表示，1400元調幅金額是近年來新高，認為今天經過7小時審議時間，勞資學者都辛苦了，自己不會用滿意、不滿意來看待這次調幅。勞方代表不滿去年GDP 成長率8.68%，今年預估經濟成長率高達11%，卻僅有如此調幅，直言應修改《最低工資法》參考標準，把GDP成長率納入應參採項目。洪申翰說，最低工資必須要反映CPI，也有包括「勞工平均薪資年增率」、「國家經濟發展」、「國民所得及平均每人所得」等10項得參採項目，這次很大的癥結點就在於GDP應該要參照多少，如資方委員就認為不應用GDP絕對數字來直接調漲，而應該要考慮到「各業產業發展情形及就業狀況」中產業差異性。他認為，現階段法律就已經納入GDP成長率及各產業發展狀況均有一起綜合討論，認為現有法規已經足以支應細緻化狀況。另外，經濟部與勞動部今年初編列20億元預算提出最低工資補貼，據經濟部今年1月至9月申請，目前共有申請7306件，金額已撥款約5億元，僅使用編列預算的1／4。對於之後若還要最低工資補貼是否重新設計？他表示，會跟經濟部持續討論，設法提高執行率。他也認為，面對傳產、中小企等可能因為最低工資調漲協助，不僅於評估調幅，給予補助，更重視企業轉型、員工訓練提升勞工、企業競爭力，更表示將會提出加薪抵稅、加薪提供更多信保等更多元作法。