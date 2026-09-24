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美國總統川普（Donald Trump）即將在當地時間24日早上10時，台灣時間24日晚上10時於白宮迎接中國國家主席習近平，雙方在交換禮物與檢閱儀式過後將正式展開會議。而在與習近平見面之前，川普先在社群網路發文談AI，強調美國與中國都希望AI「保持現狀」，無意增加更多監管。川普在他個人社群網路Truth Social發文表示，「今天是與中國習主席會晤的大日子。人工智慧將會是討論的核心議題，但我希望讓它維持現狀就好，且這同時也是中方的立場。我們的防禦線就是美國司法部！」華盛頓和北京都認為AI的發展對其經濟和軍事競爭力至關重要，但在獲取先進晶片、技術抄襲指控以及AI產業的監管等問題上，雙方仍存在分歧，預期AI將會是川習會上重點討論話題之一。本月初，美國政府指控六家中國企業使用蒸餾技術惡意複製美國AI產品，美國官員在聲明中表示，這些企業「很可能是在中國政府的知情下」進行。對此，中國商務部則表示，美方指控缺乏事實依據和法律依據，同時指責美國雙重標準，干涉正常的商業活動，企圖打壓競爭。根據白宮公布的行程表，美國時間24日上午10時，川普與第一夫人梅蘭妮亞將在白宮迎接習近平及其夫人彭麗媛。在歡迎儀式結束後，川普與習近平預計於10時15分左右發表致詞，隨後將閉門互贈禮物。緊接著登場的是儀隊表演，隨後舉行小規模閱兵儀式。川普與習近平預計於11時30分左右舉行雙邊會談。該會談預計將不會對媒體開放。下午，川普將處理政府事務，包含情報簡報與政策會議，之後於傍晚在白宮再次接待習近平，並舉行國宴。