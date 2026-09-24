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2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）體操個人決賽今（24）日登場，「鞍馬王子」李智凱挑戰亞運金牌3連霸，但最終僅以難度分5.7、執行分8.633、總和14.333分排名第5，3連霸夢碎。賽後李智凱表示，自己已經盡力，聽到觀眾席上的兒女大喊「爸爸加油！」時，李智凱忍不住哽咽落淚。對於未來動向，李智凱說，會再跟教練、家人討論。現年30歲的李智凱，在2018雅加達亞運、2023年杭州亞運都在鞍馬項目奪下金牌，本屆以衛冕者的身份挑戰金牌3連霸，不過決賽以難度分5.7、執行分8.633、總和14.333分排名第5，連霸金牌夢碎。最終由烏茲別克選手朱拉耶夫（Utkirbek Juraev）以總和14.733奪下金牌，銀牌、銅牌得主分別是伊朗選手阿曼（Arman Khodaei Valehzaghard）、日本選手橋本大輝。賽後李智凱一度哽咽落淚，並表示自己已經盡力了，在受訪時，觀眾席上的兒女不斷喊著「爸爸加油！」聽到孩子們的加油聲，李智凱再度落淚。他賽後表示，今天的分數是中規中矩的分數。過去李智凱最拿手的動作是湯瑪斯迴旋，由於現行制度修改限制迴旋次數，讓李智凱必須加入更多的併腿迴旋，等於最大優勢直接被消除，不過李智凱強調，規則就是規則。李智凱在2024年巴黎奧運後進行右腳踝手術，術後辛苦復健，在去年5月體操世界盃復出。為了重返舞台，李智凱帶了許多傷痛、淚水。在確定亞運連霸夢碎後，李智凱下個月還有體操世錦賽，他表示，未來的規劃還是要跟教練、家人討論，必須好好思考動向，尚未確定是否再戰下屆亞運、洛杉磯奧運。