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金州勇士隊的超級球星柯瑞（Stephen Curry）自8月29日起已具備簽署2年頂薪延長合約的資格。目前處於現有合約最後1年的他，可能在明年夏天成為非受限自由球員。儘管柯瑞多次重申希望在勇士隊結束職業生涯，但雙方至今尚未達成新協議。不過，就在外界擔憂他可能在沒有續約的情況下展開新賽季之際，柯瑞本人帶來了令人振奮的好消息。勇士隊預計在2027年夏天將擁有約1億美元的薪資空間。然而，如果柯瑞簽下頂薪延長合約，這筆空間將被砍半；再加上波傑姆斯基（Brandin Podziemski）的新秀級距延長合約，勇士隊的薪資狀況將變得相當複雜。對此，柯瑞在接受《聖荷西信使報》記者約戴克斯（Joseph Dycus）採訪時暗示，他與球隊正持續進行對話，有好消息就會告訴大家，而且這不會影響自己的備戰。柯瑞表示：「這關乎我們過去4年的發展軌跡、未來的目標，以及與我合約相關的諸多因素，這些都會決定許多不同的事情。我仍在進行這些對話。我告訴過大家，當我做出正確且準備好向前邁進的決定時，你們就會知道。這對我來說完全不是干擾，希望對球隊也不是。」目前38歲的柯瑞在投籃與得分能力上絲毫未見衰退。儘管上賽季受到傷勢困擾，但只要保持健康，他依然具備帶領球隊的能力。在降薪方面，聯盟中已有先例，例如布朗森（Jalen Brunson）放棄了部分薪水以協助紐約尼克隊打造冠軍陣容；文班亞馬（Victor Wembanyama）今夏也在延長合約中降薪5000萬美元，希望能確保年輕搭檔卡斯特（Stephon Castle）與哈珀（Dylan Harper）未來2年的留隊。據ESPN記者沙姆斯·查拉尼亞（Shams Charania）報導，勇士隊已向柯瑞提供了一系列選項，包括1年約、2年約、頂薪合約，以及略低於頂薪的降薪合約以換取陣容彈性，甚至包含球員選擇權。主動權完全掌握在柯瑞手中，而他似乎並不急於簽約，他最晚可在2027年6月30日前與勇士隊簽訂新合約。除了合約進展，柯瑞的健康狀況也傳來好消息。上賽季他因被診斷出患有髕骨股骨疼痛症候群（俗稱跑者膝）而缺席了27場比賽。隨著勇士隊準備展開訓練營，柯瑞對自己膝蓋的狀況感到充滿信心。柯瑞日前在奧克蘭東區受訪時表示：「感覺棒極了。整個夏天我們制定了一個非常具體且有處方性質的計畫，規範了我在場上和場下可以做的事，藉此重建基礎，同時讓膝蓋獲得休息。當我週一報到參加訓練營時，我已經累積了足夠的訓練量和實戰時間，能夠像往常一樣完成所有訓練，但不會在進入訓練營前過度消耗。」對於一位即將進入名人堂的老將來說，體能條件一直是他成功的基石。如此嚴重的膝蓋問題對他而言是全新體驗，但他對此並不畏懼：「因為我去年缺席了那麼多場比賽，這絕對是首要考量。但到了這個年紀和經歷了這麼多里程數，任何人都在與某些傷痛共處。這是延續職業生涯的一部分，我並不害怕。」勇士隊由塞萊布里尼（Rick Celebrini）博士領導的醫療團隊在聯盟中享有盛譽。從9月29日於夏威夷的首次訓練開始，他們將密切監控柯瑞的狀況。球隊內部仍抱持一定程度的謹慎，因為柯瑞依舊是球隊成功的核心，而跑者膝若未妥善管理可能演變成慢性問題。為了在整個賽季中管理他的工作量，預計柯瑞將會在特定比賽中輪休，尤其是在背靠背的賽程中。