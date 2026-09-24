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2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目明（25）日將展開超級循環賽（複賽）。中華隊首戰將碰上中國隊，必須要拿下此役才有本錢跟日本隊爭奪金牌戰資格，晚間大會公布先發投手，中華隊推出旅韓左投王彥程先發，中國隊則是派出索旭迪應戰。中華隊在本屆預賽首戰0：5不敵韓國隊，雖然在後面2戰輕取泰國隊、香港隊，仍以2勝1敗、分組第2名晉級複賽。依照賽制，預賽成績將帶入複賽，中華隊以0勝1敗劣勢進入複賽，明日起將依序交鋒中國隊與日本隊，若能順利拉出2連勝，仍保有前進金牌戰的生機。明日的「海峽大戰」正是重中之重，中華隊必須先全力過關，才能保住與日本隊決戰金牌戰資格的籌碼；若不幸在中國隊身上翻船，晉級金牌戰的機率將微乎其微。此外，明晚的「日韓大戰」結果將牽動整個戰局。若韓國隊擊退日本隊，加上26日中華隊力退日本隊，日本隊將吞下2敗落居第3，台韓兩隊便能順攜手晉級金牌戰。然而，若明日日本隊力克韓國隊，隨後26日又輸給中華隊，複賽將形成台、日、韓三隊戰績皆為2勝1敗的互咬僵局，屆時必須透過對戰優質率（TQB）來定生死。今晚中華隊宣布先發投手人選，由旅韓左投王彥程扛先發任務，中國隊則是推出索旭迪應戰。王彥程本季在韓職韓華鷹隊出賽26場，拿下11勝6敗、133.2局投球中送出100次三振、59次保送，防禦率3.97、WHIP 1.57。預賽前3戰王彥程並未登板，是中華隊複賽最重要的旅外投手之一。另一場關鍵的「日韓大戰」，韓國隊推出KT巫師隊蘇珩準先發，對決日本隊左投樋口新。中華隊與中國隊之戰，將於明日台灣時間傍晚17點30分於岡崎中央球場進行。