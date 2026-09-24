中秋節暨教師節4天連假即將開始，今（24）日晚間許多北部車站的高鐵月台湧現大量旅客，人潮相當多，不少旅客一度擠不上自由座。對此，高鐵晚間增開2班自由座列車，交通部也協調台鐵及國道客運業者機動加開班次，協助疏運返鄉人潮。
高鐵南下人潮擠爆月台！交通部協調加開班次
今（24）日傍晚開始，有許多旅客在社群平台Threads上發文抱怨，表示高鐵自由座旅客已經擠爆了月台，等了好幾台車都無法上車，而且站著的自由座乘客也擠滿了對號座車廂的通道，甚至有部分對號座乘客因此被卡在其他車廂遲遲無法入座。
對此，交通部表示，因應中秋連假返鄉人潮，高鐵台北站、南港站南下旅客較為集中，已請台鐵公司及國道客運業者視需求機動加開班次，協助分散旅客人潮，提升整體疏運量能。
其中，台鐵今（24）日再加開七堵－彰化 EMU900 型區間快車，七堵19時27分發車、台北20時開車，沿途停靠汐止、南港、松山、台北、板橋、樹林、桃園、中壢、新竹、竹南、苗栗、豐原、台中、新烏日及彰化等站。
台鐵加開區間快車！開放自強號站票疏運
此外，台鐵也開放283次及285次自強號站票，協助疏運南下旅客。其中，283次自強號台北20時15分開車，停靠板橋、新竹、苗栗、豐原、台中、彰化，23時11分抵達斗六。
285次自強號則於台北20時50分開車，停靠板橋、鶯歌、桃園、中壢、新竹、竹南、後龍、通霄、苑裡、大甲、清水、沙鹿，約23時27分抵達彰化。
國道客運機動加班救援！交通部持續掌握人潮
國道客運部分，交通部已通知業者視旅客需求機動加開班次，提供旅客更多返鄉大眾運輸選擇。交通部表示，後續將持續掌握各主要場站及運輸系統的旅運情形，並視人潮變化機動調整疏運措施，也呼籲旅客多加利用台鐵及國道客運返鄉，以分散主要場站的人潮。
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今（24）日傍晚開始，有許多旅客在社群平台Threads上發文抱怨，表示高鐵自由座旅客已經擠爆了月台，等了好幾台車都無法上車，而且站著的自由座乘客也擠滿了對號座車廂的通道，甚至有部分對號座乘客因此被卡在其他車廂遲遲無法入座。
對此，交通部表示，因應中秋連假返鄉人潮，高鐵台北站、南港站南下旅客較為集中，已請台鐵公司及國道客運業者視需求機動加開班次，協助分散旅客人潮，提升整體疏運量能。
其中，台鐵今（24）日再加開七堵－彰化 EMU900 型區間快車，七堵19時27分發車、台北20時開車，沿途停靠汐止、南港、松山、台北、板橋、樹林、桃園、中壢、新竹、竹南、苗栗、豐原、台中、新烏日及彰化等站。
此外，台鐵也開放283次及285次自強號站票，協助疏運南下旅客。其中，283次自強號台北20時15分開車，停靠板橋、新竹、苗栗、豐原、台中、彰化，23時11分抵達斗六。
285次自強號則於台北20時50分開車，停靠板橋、鶯歌、桃園、中壢、新竹、竹南、後龍、通霄、苑裡、大甲、清水、沙鹿，約23時27分抵達彰化。
國道客運機動加班救援！交通部持續掌握人潮
國道客運部分，交通部已通知業者視旅客需求機動加開班次，提供旅客更多返鄉大眾運輸選擇。交通部表示，後續將持續掌握各主要場站及運輸系統的旅運情形，並視人潮變化機動調整疏運措施，也呼籲旅客多加利用台鐵及國道客運返鄉，以分散主要場站的人潮。