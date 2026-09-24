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▲日本老牌冠軍組合福島由紀與松本麻佑不敵世界排名第1的中國組合劉聖書與譚寧，成為勝負關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

▲中國女團以總比分3：0俐落橫掃日本隊，不僅一掃過去兩屆屈居亞軍的遺憾，更成功奪回睽違12年的亞運女團金牌。（圖／名古屋亞運提供）

2026年愛知・名古屋亞運羽球女子團體決賽於9月24日熱烈開打。背負著連續兩屆亞運決賽失利陰影的中國隊，本屆賽事面對誓言將金牌留在主場的日本隊，展現出強大的抗壓性與必勝決心。最終，中國女團以總比分3：0俐落橫掃日本隊，不僅一掃過去兩屆屈居亞軍的遺憾，更成功奪回睽違12年的亞運女團金牌。首場女單賽事，由世界排名第2的王祉怡迎戰日本名將、世界排名第3的山口茜。面對滿場地主球迷的鼓譟，王祉怡首局以14：21出師不利；但她隨即穩住陣腳，在第二局與決勝局分別以21：19、21：17連扳兩城，成功逆轉戰局。這場勝利不僅終結了王祉怡對山口茜的二連敗，更為中國隊搶下極為關鍵的第一分。賽後王祉怡表示，制勝關鍵在於「必勝的信念與對團體金牌的渴望」。第二場女雙較量，由世界排名第1的中國組合劉聖書與譚寧對決日本老牌冠軍組合福島由紀與松本麻佑。中國組合首局以21：16順利拿下；第二局雙方陷入激烈纏鬥，比分一路緊咬至23：23平手。在關鍵時刻，劉聖書與譚寧連下兩分，以25：23驚險收下第二局，幫助中國隊取得2：0的聽牌優勢。兩人賽後分享，能在逆境中及時發現並解決問題，是這場比賽最寶貴的經驗。第三場女單，由世界排名第4的陳雨菲對戰日本年輕小將宮崎友花。相較於前兩點的激戰，陳雨菲從開局便穩穩掌握場上主動權，以21：10、21：11直落兩局輕鬆獲勝，為中國隊鎖定最終勝局。對於陳雨菲而言，這場勝利意義非凡。在2018年雅加達與2022年杭州亞運中，她皆擔綱第一單打重任，卻無緣帶領球隊登頂。歷經巴黎奧運後的低潮與長達四個月的休養，陳雨菲選擇重新出發，學會與傷病共存。此次在決賽出任第二單打（排在第三點），陳雨菲以更從容的心境面對比賽，成功彌補了多年的亞運遺憾。