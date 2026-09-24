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CPI、GDP爭鋒相對 勞資經濟果實如何分享無共識

重申不能只看AI紅利 資方：要看產業發展差異

明年最低工資今（24）日拍板，月薪調漲至30900元、時薪調漲至205元。全國產業總工會總理事長戴國榮會後受訪難掩失望，表示對於結果感到遺憾，直言會中資方委員一開始就喊出只能調3%以內，後來雙方在30700元、31100元，這400元差距僵持近40分鐘，認為雇主團體沒有提出經濟果實共享的誠意而感到沮喪。戴國榮表示，會中委員對於物價是否以主計總處公布預估的消費者物價指數（CPI）預估值 2.07%，還是今年1到8月CPI為1.89%，還是使用民生物資來討論，這讓勞資委員一開始就覺得較針鋒相對，導致會中討論不順利。而在經濟成長率（GDP成長率）如何讓勞資可以共同分享果實，勞方代表就提出7.77%，雇主團體則是一開始就喊不超過3%，認為就是各產業對於GDP貢獻度程度不一，「今天主要的一個爭點，就在於到底 GDP 怎麼做合理的分配。」他說，雇主團體從頭到尾談行業別不一，服務業甚至可能是負成長，而有7成勞工都沒有在經濟成長貢獻最高的AI產業、高科技產業，但如果依照各行業別的就業人數計算出的加權平均約5.42%，調幅至31100元，這屬於勞方可以接受數字。然而，雇主團體仍然反對這個數字，最後協調出來結果是30700元，但這也讓勞方代表覺得不足以反應經濟成長狀況。戴國榮更說，資方提到過去最低工資調幅不超過1250元，認為他們已經展現一定誠意，「我們的立場是完全不能接受，因為他只用過去的一個調幅最高值」，雙方最後在30700元、31100元，這400元差距，僵持近40分鐘。戴國榮說，GDP是勞資共同努力成果，就應該由勞資來共享，結果在面對39 年最高GDP成長率，結果資方態度還是不應該調漲超過3%。尤其當政府也願意要給予營收遇到困難的中小企、傳產最低工資補貼，認為今天的調幅並未達到預期，更認為雇主團體沒有提出經濟果實共享的誠意而感到沮喪。戴國榮總結，政府應該要提出修法，讓勞資共享企業利潤機制法制化，當未來企業有獲利的時候，他必須要拿出一定比例的金額跟勞工來分享，也就分潤制度的法制化，以及提出維持GDP共享機制。當最低工資結果出爐，各大工商團體發出回應稿，均提及要看中產業發展差異。工總理事長潘俊榮表示，政府為改善基層生活，保證勞工權益提升最低工資，值得肯定，況且企業有賺錢，本來就應該為員工加薪，但是，提升人民生活、幸福感的責任，不能全讓企業承擔，「AI紅利，不只是全民共享，政府有錢，也要把錢用來挺產業。」工總呼籲政府，未來最低工資審議時，不能只看總體，應考量不同產業的差異，納入傳統產業與內需產業的承擔能力，如此才在提升勞工生活、保障勞工權益的同時，也能讓所有產業在穩健的經營環境中，共創經濟成長。全國商業總會許舒博理事長表示，近年企業面臨國際情勢與經營環境變化，除經營成本外，法遵成本亦持續增加，政府在提升勞工薪資保障的同時，也應檢視企業整體成本負擔，提出相應配套，尤其3K及傳統產業高度仰賴外籍移工，最低工資調升也將進一步加重其負擔。他呼籲，政府在調升最低工資的同時，應重新檢討勞保、健保等社會保險的雇主與政府分擔機制，適度提高政府分擔比重，減輕企業長期累積的法定人事成本壓力。中華民國工商協進會表示，最低工資的調整思維必須兼顧「照顧勞工」與「企業永續經營」兩大核心目標。唯有企業能夠穩健經營，才有能力擴大投資、持續提供就業機會並改善員工薪資，最終達成勞資雙贏、共享經濟成果的良性循環。工商協進會認為，調整最低工資應以反映物價波動的CPI為核心依據；至於GDP成長率，不宜直接納入做為最低工資的調幅計算。對於獲利有限的傳統產業與中小微型企業而言，若將總體經濟表現直接套用，恐難承受。