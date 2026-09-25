我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年名古屋亞運桌球男子團體決賽落幕，中國隊在歷經五點大戰後，以2：3不敵地主日本隊，不僅中斷了亞運男團8連霸的輝煌紀錄，更是時隔36年首度在亞運賽場上失金。賽後，中國主力球員王楚欽接受了媒體訪問，分享了對於這場史詩級對決的看法，他表示第四點輸掉表示自己能力有所不足，至於排兵布陣則是教練的事，自己不會去揣測其意圖。本場比賽，中國男桌主帥王皓在賽前祭出被外界視為「田忌賽馬」的變陣策略：將年輕小將溫瑞博排在第二單打，並讓林詩棟擔任第三單打。然而此一「抓放」策略最終並未奏效，溫瑞博在第二點與第五點接連吞敗。當被問及教練團的戰術安排時，獨拿一勝一負的王楚欽不願多作評論：「這都是教練的決策，我們運動員只是負責執行的人，所以還是不要去揣測教練的意圖。」回顧自己的表現，王楚欽在第一點上演「讓二追三」大逆轉擊敗松島輝空。他表示，一開始在場上感覺有些沉重，但在輸掉第二局後與教練王皓溝通，告訴自己不想就這樣輸掉比賽，必須一分一分咬住。他認為贏下第一點的表現「值得肯定」。然而在關鍵的第四點，王楚欽以0：3慘遭張本智和橫掃。對此他坦言：「我認為第四場自己其實應該可以做得更好一些，但我覺得還是沒有做到，還是在能力上有些差距。」面對失利的結果，王楚欽表示雖然不盡如人意，但亞運會的賽程還沒結束，希望大家能盡快收拾心情，迎接接下來的比賽。相對於中國隊的低氣壓，為日本隊拿下兩點勝利的最大功臣張本智和則顯得相當振奮。他認為雙方在這場決賽中都發揮了正常的實力，日本隊能獲勝，是因為在這幾個月裡，大家在單打賽事中不斷總結與努力。對於中國隊賽前的陣容調整，張本智和霸氣回應：「我們賽前的準備，就是抱持著『不管誰來都沒關係，只要把自己做好』的心情。」有趣的是，張本智和在受訪時再度展現「桌壇哲人」的本色。談到目前世界排名超越自己的隊友松島輝空（松島第3、張本第4），張本智和吐露了真心話：「以前我每天拚命訓練、拚命比賽，但總覺得缺少了什麼。自從松島排名超越我之後，感覺隊裡終於有一個能逼迫我、超越我的人。這十年來，一直沒有一個像松島這樣的選手能把我逼出來。可能以前我一個人拚不起那種勁，是別人幫我拚起了這種勁！」成功在決賽以直落三擊敗現任球王王楚欽，讓張本智和連呼「沒想到」。他表示這場勝利確實給了自己很大的信心，但他也會回去好好總結，繼續面對接下來單打與雙打的挑戰。