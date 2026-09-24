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▲胎尼公開自己作為AV女優的困擾。（圖／翻攝自Threads）

台灣AV女優胎尼（Tiny）常常透過社群跟粉絲分享生活，今（24）日她罕見公開了自己作為AV女優的困擾，那就是所有來搭訕她的人都不安好意，全心只想跟胎尼聊性，讓她無奈地說：「大眾的普通床事對我來說完全無感。」也許是因為現實的職業是AV職業的關係，胎尼表示所有來搭訕的人，都只想聊性，「大家也下意識覺得從事這份工作=性慾旺盛」，但胎尼坦言，「大眾認知中的普通床事對我來說完全無感。」她表示唯一有興趣的事，只有「少數族群跟身障者的性議題有興趣，性癖也完全不是常見範疇。」為了讓自己一直保有對拍片的熱忱，胎尼真的很想碰到志同道合的人，不管國籍或是性別，但這樣的人真的太少了，「光是最近常去綠島想找人聊寶螺貝殼都沒同好，還是我的興趣都太冷門。」感嘆能夠讓自己提起興趣的人實在太少。