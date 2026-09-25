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📍9月25日中華代表團完整賽程

📍郭婞淳女子61公斤級決賽壓軸登場

📍陳冠伶女子57公斤級同日拚牌

📍唐嘉鴻男子單槓決賽挑戰金牌

📍楊俊瀚、陳玟溥男子100公尺準決賽力拚決賽

📍林昀儒／鄭怡靜混雙8強強碰南韓

📍王冠閎男子200公尺蝶式再出擊

📍賴冠傑輕艇C艇單人500公尺決賽

📍中華男女3×3籃球雙雙進入4強

📍中華棒球超級循環賽晚間對中國

📍最新獎牌榜：中華台北1金3銀10銅暫居第16

時間 運動種類 項目／階段 參賽選手 對手 地點 備註 07:46 衝浪 女子第1輪 陳宛榆 待定 太平洋長灘 時間待大會確認 09:30 擊劍 男子鈍劍團體16強 陳致傑、陳弈通、郭均祐、許勝閎 待定 愛知縣國際展示場 視大會公告 09:30起 羽球 男子單打64強 周天成、林俊易 待定 一宮市綜合體育館 09:30起 羽球 女子單打64強 邱品蒨、林湘緹 待定 一宮市綜合體育館 09:30起 羽球 混合雙打預賽 楊博軒／胡綾芳、葉宏蔚／詹又蓁 待定 一宮市綜合體育館 09:30 馬術 馬場馬術個人資格賽 葉繡華、熊天祺、王玉君、陳怡如 － JRA馬事公苑 09:30 馬術 馬場馬術團體決賽 葉繡華、熊天祺、王玉君、陳怡如 － JRA馬事公苑 獎牌賽 09:41 衝浪 女子第1輪 鍾昀蓉 待定 太平洋長灘 09:45 射擊 空氣手槍混合團體資格賽 謝翔宸、鄭晏晴 － 愛知縣綜合射擊場 10:00 桌球 混合雙打8強 林昀儒、鄭怡靜 南韓 林鐘勳／申裕斌 豐田天空館 10:00 田徑 女子七項全能－跳遠 陳彩娟 － 名古屋瑞穗公園體育場 10:00 游泳 女子50公尺蝶式預賽 韓安齊、邱羿臻 － 東京水上運動中心 10:00 滑板 女子公園式決賽 林逸凡 － 愛知縣國際展覽中心 獎牌賽 10:08 游泳 男子50公尺蛙式預賽 張喬禕 － 東京水上運動中心 10:10 游泳 男子50公尺蛙式預賽 楊宇翔 － 東京水上運動中心 10:32 游泳 男子200公尺仰式預賽 黃育騰、張愷岳 － 東京水上運動中心 11:00 桌球 男子雙打32強 馮翊新／郭冠宏 寮國 豐田天空館 11:06 游泳 男子200公尺蝶式預賽 王冠閎 － 東京水上運動中心 11:10 游泳 女子4×100公尺混合四式接力預賽 韓安齊、張雅佳、林姵彣、劉姵吟 － 東京水上運動中心 11:20／11:30 輕艇 男子K艇雙人500公尺 林雍博、林雍傑 － 愛知縣三好池 11:25 田徑 女子七項全能－標槍 陳彩娟 － 名古屋瑞穗公園體育場 11:45 桌球 男子雙打32強 徐絃家／洪敬愷 巴林 豐田天空館 11:50 擊劍 男子鈍劍團體8強 陳致傑、陳弈通、郭均祐、許勝閎 待定 愛知縣國際展示場 視晉級 11:50 輕艇 男子C艇單人500公尺決賽 賴冠傑 － 愛知縣三好池 獎牌賽 12:00 射擊 空氣手槍混合團體決賽 謝翔宸、鄭晏晴 － 愛知縣綜合射擊場 獎牌賽、視晉級 12:00 拳擊 女子54公斤級16強 黃筱雯 越南 VO Thi Kim Anh 西尾市綜合體育館 12:30 桌球 女子單打32強 鄭怡靜 北韓 KIM Kum Yong 豐田天空館 12:30 滑板 男子公園式決賽 辜泳諺 － 愛知縣國際展覽中心 獎牌賽 13:00 卡巴迪 女子準決賽 中華隊 待定 東海市民體育館 視晉級 13:08－15:00 衝浪 女子第2輪 鍾昀蓉、陳宛榆 待定 太平洋長灘 視晉級 13:15 桌球 女子單打32強 陳思羽 中國澳門 朱雨玲 豐田天空館 13:30 舉重 女子57公斤級決賽 陳冠伶 － 名古屋市中小企業振興會館 獎牌賽 13:50 3×3籃球 男子4強 中華隊 南韓或中國 金城埠頭車站廣場 獎牌賽階段 14:00 桌球 男子單打32強 馮翊新 馬來西亞 CHOONG Javen 豐田天空館 14:15 電子競技 寶可夢大集結小組賽 中華隊 馬來西亞 愛知天空展覽館 14:15 卡巴迪 男子準決賽 中華隊 待定 東海市民體育館 視晉級 14:20 擊劍 男子鈍劍團體4強 陳致傑、陳弈通、郭均祐、許勝閎 待定 愛知縣國際展示場 獎牌賽階段 14:45 桌球 男子單打32強 林昀儒 巴林 RASHED Rashed 豐田天空館 15:00 足球 女子8強 中華隊 北韓 靜岡縣小笠山綜合運動公園體育場 16:00起 羽球 男子雙打32強 王齊麟／邱相榤、李哲輝／楊博軒 待定 一宮市綜合體育館 16:00起 羽球 女子雙打32強 謝沛珊／洪恩慈、林芝昀／許尹鏸 待定 一宮市綜合體育館 16:15 桌球 女子雙打 陳思羽／吳映萱 日本 張本美和／早田希娜 豐田天空館 17:00 舉重 女子61公斤級決賽 郭婞淳 － 名古屋市中小企業振興會館 獎牌賽 17:00 游泳 女子50公尺蝶式決賽 韓安齊、邱羿臻 － 東京水上運動中心 獎牌賽、視晉級 17:05 游泳 男子50公尺蛙式決賽 張喬禕、楊宇翔 － 東京水上運動中心 獎牌賽、視晉級 17:25 游泳 男子200公尺仰式決賽 黃育騰、張愷岳 － 東京水上運動中心 獎牌賽、視晉級 18:00 卡巴迪 女子準決賽 中華隊 待定 東海市民體育館 視晉級 18:00 3×3籃球 女子銅牌戰 中華隊 待定 金城埠頭車站廣場 獎牌賽、視賽果 18:20 擊劍 男子鈍劍團體決賽 陳致傑、陳弈通、郭均祐、許勝閎 待定 愛知縣國際展示場 獎牌賽、視晉級 18:21 游泳 男子200公尺蝶式決賽 王冠閎 － 東京水上運動中心 獎牌賽、視晉級 18:30 3×3籃球 男子銅牌戰 中華隊 待定 金城埠頭車站廣場 獎牌賽、視賽果 18:30 棒球 超級循環賽 中華隊 中國 岡崎球場 18:38 游泳 女子4×100公尺混合四式接力決賽 韓安齊、張雅佳、林姵彣、劉姵吟 － 東京水上運動中心 獎牌賽、視晉級 18:40 競技體操 男子單槓決賽 唐嘉鴻 － 名古屋市綜合體育館 獎牌賽 19:00 3×3籃球 女子金牌戰 中華隊 待定 金城埠頭車站廣場 獎牌賽、視晉級 19:00 曲棍球 女子A組 中華隊 馬來西亞 岐阜縣綠地體育場 19:05 田徑 女子鉛球決賽 江靜緣、吳慈恩 － 名古屋瑞穗公園體育場 獎牌賽 19:13／19:21 田徑 女子100公尺準決賽 廖晏均 － 名古屋瑞穗公園體育場 視晉級 19:15 卡巴迪 男子準決賽 中華隊 待定 東海市民體育館 視晉級 19:20 籃球 女子4強 中華女籃 日本或泰國 愛知國際競技場 視賽果晉級 19:33／19:41／19:49 田徑 男子100公尺準決賽 楊俊瀚、陳玟溥 － 名古屋瑞穗公園體育場 視晉級 20:11 田徑 女子七項全能800公尺 陳彩娟 － 名古屋瑞穗公園體育場 21:15 田徑 女子400公尺預賽 陳羿岑 － 名古屋瑞穗公園體育場 22:10 田徑 女子100公尺決賽 廖晏均 － 名古屋瑞穗公園體育場 獎牌賽、視晉級 22:20 田徑 男子100公尺決賽 楊俊瀚、陳玟溥 － 名古屋瑞穗公園體育場 獎牌賽、視晉級

▲ 「世界貓王」唐嘉鴻9月25日晚間6時40分挑戰競技體操男子單槓決賽，力拚金牌。（圖／記者朱永強攝 ,2026.09.24）

▲楊俊瀚9月25日晚間出戰田徑男子100公尺準決賽，力拚22時20分決賽門票。（圖／中華奧會提供）

▲林昀儒／鄭怡靜9月25日上午10時在桌球混雙8強強碰南韓林鐘勳／申裕斌，爭奪4強門票。（圖／記者朱永強攝影）

▲王冠閎9月25日出戰男子200公尺蝶式，上午11時06分預賽、晚間6時21分力拚獎牌。（圖／全大運辦公室提供）

排名 國家／地區（NOC） 🥇 金牌 🥈 銀牌 🥉 銅牌 總計 1 🇨🇳 中國（CHN） 61 24 10 95 2 🇯🇵 日本（JPN） 15 25 32 72 3 🇰🇷 南韓（KOR） 9 8 25 42 4 🇰🇿 哈薩克（KAZ） 8 6 9 23 5 🇮🇷 伊朗（IRI） 6 7 2 15 6 🇹🇭 泰國（THA） 5 3 5 13 7 🇭🇰 中國香港（HKG） 3 9 7 19 8 🇲🇾 馬來西亞（MAS） 3 1 5 9 9 🇺🇿 烏茲別克（UZB） 2 8 7 17 10 🇰🇵 北韓（PRK） 2 1 3 6 11 🇰🇼 科威特（KUW） 2 1 2 5 =12 🇶🇦 卡達（QAT） 2 1 1 4 =12 🇹🇯 塔吉克（TJK） 2 1 1 4 14 🇮🇳 印度（IND） 1 6 7 14 15 🇲🇴 中國澳門（MAC） 1 4 1 6 16 🇹🇼 中華台北（TPE） 1 3 10 14

項目 選手 關鍵時間 賽事階段 馬術團體 葉繡華等 09:30 決賽 滑板女子公園式 林逸凡 10:00 決賽 輕艇C艇500公尺 賴冠傑 11:50 決賽 射擊混合團體 謝翔宸／鄭晏晴 12:00 決賽視晉級 滑板男子公園式 辜泳諺 12:30 決賽 舉重女子57公斤級 陳冠伶 13:30 決賽 3×3女籃 中華隊 13:00 4強→獎牌戰 3×3男籃 中華隊 13:50 4強→獎牌戰 舉重女子61公斤級 郭婞淳 17:00 決賽 男子鈍劍團體 陳致傑等 18:20 金牌戰視晉級 游泳男子200蝶 王冠閎 18:21 決賽視晉級 競技體操男子單槓 唐嘉鴻 18:40 決賽 田徑女子鉛球 江靜緣、吳慈恩 19:05 決賽 女子100公尺 廖晏均 22:10 決賽視晉級 男子100公尺 楊俊瀚、陳玟溥 22:20 決賽視晉級

收看管道 平台／頻道 支援裝置與說明 電視頻道 中華電信MOD 愛爾達體育1至4台，第200至203頻道 電視頻道 東森電視 有線電視相關亞運轉播 線上平台 ELTA.tv 手機、平板、電腦 線上平台 Hami Video 手機、平板、電腦

▲名古屋亞運轉播資訊一覽。（圖／愛爾達提供）

2026年第20屆愛知名古屋亞洲運動會9月25日迎來中華代表團開幕後另一個重磅獎牌日，舉重、田徑、體操、射擊、輕艇、滑板、擊劍與3對3籃球都有獎牌機會，其中最受矚目的焦點包括「舉重女神」郭婞淳出戰女子61公斤級決賽、「世界貓王」唐嘉鴻挑戰男子單槓，以及「台灣最速男」楊俊瀚在男子100公尺準決賽力拚晚間決賽門票。此外，王冠閎將出戰男子200公尺蝶式，林昀儒與鄭怡靜則在桌球混雙8強強碰南韓林鐘勳／申裕斌；中華棒球隊晚間也將進入超級循環賽，首戰對上中國。依截至9月24日最新獎牌榜，中華台北目前累積1金3銀10銅、共14面獎牌，暫居第16名。9月25日 中華代表團賽程表中華代表團官方9月25日每日賽程表更新至，部分衝浪、擊劍、羽球等項目仍待大會公布確切比賽時間與對手。舉重是9月25日中華隊最重要的奪金戰場之一。陳冠伶下午1時30分率先出戰女子57公斤級決賽，郭婞淳則在下午5時登場挑戰女子61公斤級，兩場都是直接決定獎牌的決賽。郭婞淳多年來一直是中華隊在國際綜合運動會最穩定的奪牌核心之一，這場61公斤級賽事也會是9月25日全日最具關注度的金牌戰之一。「世界貓王」唐嘉鴻晚間6時40分出戰競技體操男子單槓決賽，這也是他最具競爭力的招牌項目。官方賽程直接列為獎牌賽，意味中華隊晚間有機會再靠體操增加獎牌。唐嘉鴻的優勢在高難度飛行動作與整套動作的連接，但單槓決賽容錯率極低，落地與完成度仍會直接影響最終排名。田徑男子100公尺是晚間焦點。楊俊瀚與陳玟溥預計在19時33分至19時49分之間進行準決賽，若順利晉級，男子100公尺決賽將於22時20分登場。女子100公尺則由廖晏均挑戰準決賽，若過關，22時10分進行決賽。此外，江靜緣、吳慈恩晚間7時05分直接參加女子鉛球決賽，陳彩娟則完成女子七項全能最後兩項賽事。桌球混合雙打進入8強，林昀儒／鄭怡靜上午10時將強碰南韓林鐘勳（Lim Jonghoon）／申裕斌（Shin Yubin），直接爭奪4強門票。同日單打也全面開戰，鄭怡靜女子單打32強碰北韓金琴英，陳思羽則迎戰中國澳門朱雨玲；男子方面馮翊新與林昀儒分別對上馬來西亞與巴林選手。女雙陳思羽／吳映萱下午4時15分更將遭遇地主強敵張本美和／早田希娜。游泳男子200公尺蝶式由王冠閎上午11時06分參加預賽，若順利晉級，晚間6時21分進行決賽。這也是王冠閎最具代表性的主項之一。女子50公尺蝶式則有韓安齊、邱羿臻，男子50公尺蛙式由張喬禕、楊宇翔出擊；女子4×100公尺混合四式接力若通過預賽，晚間6時38分進行決賽。輕艇方面，賴冠傑上午11時50分直接參加男子C艇單人500公尺決賽；林雍博、林雍傑則參加男子K艇雙人500公尺。滑板也有兩場決賽，林逸凡上午10時參加女子公園式決賽，辜泳諺中午12時30分挑戰男子公園式決賽，同樣都是中華隊當日直接可以增加獎牌的項目。中華棒球隊晚間6時30分在岡崎球場進入超級循環賽，首戰對手為中國。必須要拿下此役才有本錢跟日本隊爭奪金牌戰資格，晚間大會公布先發投手，中華隊推出旅韓左投王彥程先發，中國隊則是派出索旭迪應戰。截至9月24日最新公開資料，中華台北累積。截至24日上午11時，中華隊總獎牌數已達14面。目前中國持續高居榜首，日本排名第2，南韓、哈薩克等隊緊追在後。