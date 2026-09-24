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▲ 愛知·名古屋亞運男子體操吊環項目決賽，中華隊選手唐嘉鴻出賽。（圖／記者朱永強攝 ,2026.09.24）

選手 總和 難度分 執行分、加分 金牌：蘭星宇 14.933 6.0 8.933 銀牌：金田希一 14.733 5.6 9.033、0.1 銅牌：鄒敬園 14.600 5.8 8.700、0.1 4：Nguyen Van Khanh Phong 14.133 5.6 8.533 5：Siavash Siahi Kolankouh 13.933 5.2 8.733 6：唐嘉鴻 13.666 5.0 7.666 7：李俊昊 13.066 5.1 7.966 8：Mehdi Ahmad Kohani 13.033 5.3 7.733

2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）體操個人決賽今（24）日登場，「世界貓王」唐嘉鴻在吊環項目率先登場，他以難度分5.0、執行分8.666、總和13.666分寫下個人在吊環的最佳成績。不過後面登場的選手表現也很出色，最後由中國好手蘭星宇以總和14.933分蟬聯亞運吊環金牌，銀牌、銅牌得主則是日本金田希一與中國鄒敬園。唐嘉鴻明（26）日在招牌項目單槓出賽，力拚個人在亞運第2金。唐嘉鴻在吊環項目預賽以13.866分排名第6，順利晉級決賽。今日在決賽日以第1順位登場，唐嘉鴻在上環後，以穩定的表現完成動作，最後以難度分5.0、執行分8.666、總和13.666分。在唐嘉鴻之後登場的選手，皆演出精彩的表現，第2個登場的中國好手鄒敬園以難度分5.8、執行分8.7、加分0.1分、總和14.6分超越唐嘉鴻。地主選手金田希一以第4順位登場，以難度分5.6、執行分9.033、加分0.1分、總和14.733分超越鄒敬園，一度攀升到第1名。在這場決賽中，最精彩的莫過於第6順位登場的中國好手蘭星宇，他以難度分6.0、執行分8.933、總和14.933分技壓群雄，直接超車金田希一以、鄒敬園，最終蟬聯亞運吊環項目金牌。唐嘉鴻的13.666分最後排在第6名，雖然無緣頒獎台，但也寫下個人生涯在吊環的最佳成績，明晚將力拚招牌單槓項目亞運第2金。