2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）體操個人決賽今（24）日登場，「世界貓王」唐嘉鴻在吊環項目率先登場，他以難度分5.0、執行分8.666、總和13.666分寫下個人在吊環的最佳成績。不過後面登場的選手表現也很出色，最後由中國好手蘭星宇以總和14.933分蟬聯亞運吊環金牌，銀牌、銅牌得主則是日本金田希一與中國鄒敬園。唐嘉鴻明（26）日在招牌項目單槓出賽，力拚個人在亞運第2金。
唐嘉鴻吊環率先登場 最終奪下第6名
唐嘉鴻在吊環項目預賽以13.866分排名第6，順利晉級決賽。今日在決賽日以第1順位登場，唐嘉鴻在上環後，以穩定的表現完成動作，最後以難度分5.0、執行分8.666、總和13.666分。
在唐嘉鴻之後登場的選手，皆演出精彩的表現，第2個登場的中國好手鄒敬園以難度分5.8、執行分8.7、加分0.1分、總和14.6分超越唐嘉鴻。地主選手金田希一以第4順位登場，以難度分5.6、執行分9.033、加分0.1分、總和14.733分超越鄒敬園，一度攀升到第1名。
中國蘭星宇高難度演出 成功衛冕亞運金牌
在這場決賽中，最精彩的莫過於第6順位登場的中國好手蘭星宇，他以難度分6.0、執行分8.933、總和14.933分技壓群雄，直接超車金田希一以、鄒敬園，最終蟬聯亞運吊環項目金牌。唐嘉鴻的13.666分最後排在第6名，雖然無緣頒獎台，但也寫下個人生涯在吊環的最佳成績，明晚將力拚招牌單槓項目亞運第2金。
📍2026名古屋亞運吊環項目決賽成績
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唐嘉鴻在吊環項目預賽以13.866分排名第6，順利晉級決賽。今日在決賽日以第1順位登場，唐嘉鴻在上環後，以穩定的表現完成動作，最後以難度分5.0、執行分8.666、總和13.666分。
在唐嘉鴻之後登場的選手，皆演出精彩的表現，第2個登場的中國好手鄒敬園以難度分5.8、執行分8.7、加分0.1分、總和14.6分超越唐嘉鴻。地主選手金田希一以第4順位登場，以難度分5.6、執行分9.033、加分0.1分、總和14.733分超越鄒敬園，一度攀升到第1名。
在這場決賽中，最精彩的莫過於第6順位登場的中國好手蘭星宇，他以難度分6.0、執行分8.933、總和14.933分技壓群雄，直接超車金田希一以、鄒敬園，最終蟬聯亞運吊環項目金牌。唐嘉鴻的13.666分最後排在第6名，雖然無緣頒獎台，但也寫下個人生涯在吊環的最佳成績，明晚將力拚招牌單槓項目亞運第2金。
📍2026名古屋亞運吊環項目決賽成績
|選手
|總和
|難度分
|執行分、加分
|金牌：蘭星宇
|14.933
|6.0
|8.933
|銀牌：金田希一
|14.733
|5.6
|9.033、0.1
|銅牌：鄒敬園
|14.600
|5.8
|8.700、0.1
|4：Nguyen Van Khanh Phong
|14.133
|5.6
|8.533
|5：Siavash Siahi Kolankouh
|13.933
|5.2
|8.733
|6：唐嘉鴻
|13.666
|5.0
|7.666
|7：李俊昊
|13.066
|5.1
|7.966
|8：Mehdi Ahmad Kohani
|13.033
|5.3
|7.733
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