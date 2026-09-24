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2026年名古屋亞運羽球男子團體決賽於9月24日落幕。中國男子與球隊在率先搶下兩點的絕對優勢下，慘遭印尼隊上演「讓二追三」大驚奇，最終以總比分2：3落敗。中國隊無緣完成亞運男團3連霸，更是繼同日桌球男團遭日本大逆轉後，中國代表團單日內第二度重演被大逆轉丟金的噩夢。印尼隊則是繼1998年後，睽違28年再度奪得亞運羽球男團金牌。首點單打由石宇奇迎戰世界第一的喬納坦（Jonatan Christie）。石宇奇開局便迅速進入狀態，一路壓制對手，最終以21：13、21：18連下兩局，為中國隊先馳得點。第二點男雙，梁偉鏗與王昶面對印尼頭號男雙阿爾菲安（Fajar Alfian）與菲克里（Muh.Shohibul Fikri）。首局中國組合在局末展現抗壓性以22：20拿下，次局雖以19：21讓出，但在決勝局以21：14壓制對手。中國隊順利取得2：0的聽牌優勢。第三點單打成為賽事轉捩點。李詩灃首局在21：21平手後連丟兩分，以21：23惜敗；第二局雖以21：15強勢扳平，但在決勝局後半段持續被對手法漢（Alwi Farhan）壓制，最終以16：21落敗，讓印尼隊追回一分。第四點男雙，何濟霆與劉毅迎戰卡爾南多（Leo Rolly Carnando）與馬丁（Daniel Marthin）。首局中國組合曾握有20：17的局點優勢，卻遭印尼組合連續反撲以21：23痛失好局。第二局何濟霆與劉毅氣力放盡，以10：21迅速落敗，雙方戰成2：2平手。進入決勝第五點，由世界排名第22名的翁泓陽對決世界第28名的烏拜迪拉（Moh Zaki Ubaidillah）。翁泓陽在首局一度取得20：16的絕對優勢，卻在關鍵時刻連續失誤，被對手打出一波7：1的攻勢，以21：23慘遭逆轉。次局翁泓陽信心大受打擊，開局便陷入落後，最終以13：21敗下陣來。中國隊在2：0領先下連丟三盤，以2：3吞下亞運隊史第5面男團銀牌，三連霸夢碎；而印尼男團則成功笑納隊史第6冠。印度與泰國則並列銅牌。