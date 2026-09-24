我是廣告 請繼續往下閱讀

繼稍早中國桌球男團在亞運決賽爆冷敗給日本隊後，2026年愛知・名古屋亞運桌球女子團體決賽緊接著登場。背負著男團失利壓力的中國女團，展現了強大的宰制力與韌性，靠著孫穎莎、王曼昱與蒯曼輪番發威，最終以3：0橫掃日本女團，強勢奪下本屆亞運桌球項目的首面金牌，並順利完成女團亞運6連霸的偉業。決賽首點由世界第二的孫穎莎迎戰世界第六的日本一姊早田希娜。比賽開局，孫穎莎便展現出極高的專注度，接連以11：4、11：6輕鬆拿下前兩局。儘管早田希娜在第三局展開猛烈搏殺，以11：8扳回一城，但孫穎莎在第四局迅速重振旗鼓，以11：7收下勝利，為中國隊順利搶下第一分。這場勝利也讓孫穎莎對戰早田希娜的紀錄推進至驚人的20勝0負。第二點迎來了備受矚目的頂尖對決，由現任球后王曼昱迎戰日本年僅18歲的天才少女、世界排名第三的張本美和。張本美和曾在今年的倫敦世錦賽女團決賽中擊敗過王曼昱，實力不容小覷。首局王曼昱在6：4領先時遭遇亂流，連丟7分以6：11讓出。第二局王曼昱以11：4扳平，但第三局又在激戰中以9：11落敗，陷入局數1：2的絕對劣勢。背水一戰的王曼昱在第四局展開絕地大反擊，以11：6將戰局逼入決勝局。進入決勝第五局，戰況陷入白熱化。王曼昱在4：7落後的逆境下，展現出強大的心理素質，不僅將比分追平，更在最後的丟士大戰（Deuce）中頂住壓力，以12：10驚險絕殺張本美和。王曼昱在1：2落後的絕境下上演驚天逆轉秀，幫助中國隊取得2：0的聽牌優勢。帶著2：0絕對優勢上陣的中國小將蒯曼，面對日本名將伊藤美誠打得游刃有余。伊藤美誠近年來面對中國隊主力勝少敗多，本場比賽也難以突破蒯曼的攻勢。蒯曼迅速以11：6、11：5、11：7直落三局輕鬆獲勝。中國女桌成功頂住男團丟金的壓力，以完美的3：0橫掃日本隊，不僅報了男隊的一箭之仇，也繼續捍衛了中國女桌在亞洲乃至世界體壇的霸主地位。